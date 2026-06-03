Un nouveau gardien à Chelsea ? Mike Penders pourrait en payer le prix

Chelsea veut recruter Mike Maignan cet été. Une arrivée qui pourrait avoir un impact sur l'avenir de notre Diable Rouge Mike Penders.

L'arrivée de Xabi Alonso marque le début d'une nouvelle phase à Chelsea. Chargé de remettre les Blues au premier plan, l'ancien milieu de terrain s'est rapidement penché sur la composition de son groupe.

Après plusieurs semaines de travail, l'Espagnol a identifié un problème dans son effectif. Pour lui, Chelsea a besoin d'un nouveau gardien titulaire afin de franchir un cap.

Chelsea a besoin de stabilité dans les buts

La saison dernière, Robert Sanchez et Filip Jorgensen se sont partagé le poste de gardien à Chelsea. Aucun des deux n'a rassuré sur la durée et les dirigeants londoniens souhaitent renforcer ce secteur cet été.

D'après CaughtOffside, Chelsea a flashé sur Mike Maignan. À 30 ans, le gardien des Bleus cartonne à l'AC Milan et s'est imposé parmi les meilleurs à son poste en Europe.

Mike Maignan, une bonne affaire (aux standards londoniens)

En plus, le coup est jouable. Même si le Français est lié à Milan jusqu’en 2031, les Italiens ont un besoin d'argent pour renflouer les caisses.





Sa valeur marchande est estimée à 20 millions d'euros sur Transfermarkt. Pour un club anglais, c'est presque donné. Et c'est pile la somme qui pourrait faire craquer Milan.

Que signifierait l'arrivée de l'international français pour Mike Penders?

Forcément, si Maignan débarque à Stamford Bridge, ça va changer la donne pour Penders. Notre compatriote va faire son retour à Londres cet été après avoir enchaîné les matchs lors de son prêt à Strasbourg.

Chelsea veut lui laisser le temps de mûrir pendant une ou deux saisons, sans lui mettre la pression, en apprenant le métier derrière un gardien de classe mondiale.

Un plan très clair pour notre compatriote

Dans cette optique, le profil de Maignan a du sens. Le Français apporterait son expérience, tout en laissant le temps à Penders de poursuivre sa progression. Chelsea croit beaucoup en son jeune gardien belge, qui a le potentiel pour devenir un jour le numéro un du club.