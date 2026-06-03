Le Club de Bruges s'attaque à un "crack" de 17 ans pour préparer l'après-Vanaken

Le Club de Bruges pourrait passer à l'action pour Benjamin Brantlind. Selon Sportbladet, le jeune milieu offensif de l'IFK Göteborg plaît aux Brugeois. Un club français est aussi sur le dossier. Bruges devra sortir de bons arguments pour le convaincre de signer en Venise du Nord.

Le Club de Bruges n'a pas oublié Benjamin Brantlind. Selon le média suédois SportBladet, les Blauw en Zwart font partie des clubs qui suivent le milieu offensif de l'IFK Göteborg. Strasbourg serait aussi sur les rangs pour tenter d'attirer le joueur de 17 ans.

Les recruteurs brugeois s'activent pour devancer la concurrence française sur ce dossier. Bruges souhaite boucler l'affaire rapidement pour éviter que d'autres écuries européennes ne viennent compliquer les négociations.

Bientôt libre et son club n'a pas la situation en main

Il ne lui reste plus que six mois de contrat et aucun accord n'a encore été trouvé pour prolonger l'aventure. Son agent avait refroidi les espoirs des supporters de Göteborg en déclarant : "On ne se presse pas, on verra ça plus tard." Le clan du joueur a la tête ailleurs et privilégie un départ vers un championnat plus huppé. Les dirigeants suédois se retrouvent dos au mur...

Le directeur sportif de l'équipe confirme son départ

Cette situation pousse naturellement l'IFK Göteborg à envisager une vente. Le club préfère récupérer de l'argent plutôt que de prendre le risque de voir partir l'un de ses espoirs gratuitement. Selon Transfermarkt, Brantlind est valorisé à 200.000 euros, un montant très accessible pour des clubs comme Bruges et Strasbourg. Le directeur sportif de Göteborg, Jesper Jansson, a confirmé qu'un transfert était inévitable cet été pour équilibrer les comptes de son équipe.

International U19 et un gros talent

Le jeune milieu offensif joue avec les U19 de la Suède. Son profil et sa marge de progression plaisent beaucoup. C'est le genre de profil que Bruges aime dénicher et faire grandir. Le joueur a une excellente vision du jeu et une qualité technique au-dessus de la moyenne pour son âge. Le projet sportif proposé en Belgique pourrait peser dans sa décision finale.





Hans Vanaken, l'une des plus grandes légendes du Club de Bruges

Pour Bruges, ce jeune pourrait être le successeur de Hans Vanaken. Le capitaine des Blauw en Zwart a 33 ans et deux ans de contrat, mais le club doit anticiper la suite. Arrivé en 2015 en Venise du Nord, Vanaken est une légende en Belgique avec ses 7 titres de champion, ses 3 Souliers d'Or, ses 5 Supercoupes et ses 2 Coupes de Belgique. L'international belge a marqué toute une génération de supporters et reste le maître à jouer de l'équipe. La direction sait qu'il faut préparer la transition en douceur.

Un passage au Club NXT avant de rejoindre l'équipe première ?

Remplacer un monument pareil qui a 564 matchs, 151 buts et 115 passes décisives au compteur sera un travail immense. Mais en recrutant Brantlind, Bruges s'offrirait une pépite à polir tranquillement. Le joyau suédois aurait tout le temps nécessaire pour s'adapter au football belge.