C’est officiel : Dražen Brnčić quitte Tubize-Braine et retrouve le football professionnel en Belgique

"3 ans, une montée, deux podiums, et surtout des souvenirs plein la tête." Arrivé en novembre 2023, Dražen Brnčić quitte Tubize-Braine, qui a manqué la promotion en D1B, et est pressenti à l’Excelsior Virton, champion, où Pascal Carzaniga n’a pas été prolongé.

Troisième à l’issue des Play-Offs, la Royale Union Tubize-Braine a loupé le coche et la montée en Challenger Pro League, décrochée par l’Excelsior Virton. Une déception pour les Brainois, qui ont fini avec trois points de retard sur Mons et cinq sur les Gaumais en ayant dominé une partie du championnat en début de saison.

Un nouveau cycle va débuter au stade Leburton, et ce sera sans Dražen Brnčić, l’entraîneur ayant "décidé de relever un nouveau défi au sein d’un club professionnel", déclare la RUTB dans un communiqué publié ce jeudi. Un club professionnel qui ne serait autre... que Virton, où Pascal Carzaniga n'a pas été prolongé, selon nos confrères de L’Avenir Luxembourg.

"Cette opportunité est une belle récompense pour son travail, son investissement et son engagement tout au long de son passage parmi nous. Nous lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle aventure et beaucoup de réussite dans ce nouveau challenge", poursuit le club, qui devra donc introniser un nouvel entraîneur avant de commencer la préparation de la saison prochaine.

Les mots de Dražen Brnčić, qui quitte Tubize-Braine pour Virton

En poste depuis novembre 2023, l’entraîneur croate de 54 ans s’est également exprimé dans le communiqué. "3 ans, une montée, deux podiums, et surtout des souvenirs plein la tête. Après ces trois magnifiques années passées à vos côtés, le moment est venu pour moi d’écrire une nouvelle page dans ma carrière."

"Avant de partir, j’aimerais remercier toutes ces personnes qui ont fait partie de cette belle aventure humaine : la direction, on s’est compris tout de suite. Dès notre première discussion j’ai su qu’on partageait les mêmes valeurs. J’ai eu la chance de travailler avec des hommes que je respecte et que j’appelle aujourd’hui des amis."





"Merci pour la confiance, merci pour tout ce qu’on a partagé. Mon staff, merci pour le travail accompli (...). Les joueurs, merci à vous. Merci d’avoir accepté mes exigences et ma rigueur. J’avais à cœur de vous transmettre mon savoir afin de vous faire progresser et vous rendre meilleurs dans le but de porter le club au plus haut (...). Sachez que vous comptez maintenant un supporter de plus dans vos rangs", a notamment déclaré Dražen Brnčić.