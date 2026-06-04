📷 Anderlecht dévoile son nouveau maillot domicile : voici à quoi il ressemble

Ce mercredi 3 juin, Anderlecht a annoncé qu'Adidas redevenait pour au minimum cinq saisons l'équipementier officiel du club bruxellois. Au lendemain de cette annonce, le maillot domicile pour la saison 2026-2027 a désormais été dévoilé.

Joma, partenaire du Sporting d'Anderlecht lors des sept dernières saisons, est remplacé par le partenaire historique des Mauves, Adidas. À travers un très court film réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, le RSCA a révélé son nouveau maillot domicile. Dans cette vidéo apparaît notamment l'ancien Anderlechtois Anthony Vanden Borre, qui laisse à un enfant un sac avec le nouveau maillot bruxellois. "Dans la vidéo de lancement du nouveau maillot, les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah montrent comment le chaos de la capitale peut parfois freiner le talent, et comment un petit coup de pouce peut aider à gagner sa place", écrit Anderlecht dans un communiqué.

Le maillot domicile est évidemment violet avec un col blanc. Il présente des rayures verticales assez discrètes avec les bandes Adidas blanches sur les épaules. "Les trois bandes et les trois étoiles symbolisaient la puissance de l'institution qu'elles représentaient", souligne Anderlecht. "Une association de poids qui insufflait de la confiance en soi, tant sur le terrain que dans la rue."

La Cour des Grands. 🟣⚪ Een kortfilm door Adil & Bilall. Losjes gebaseerd op waargebeurde feiten uit het leven van een nieuwe generatie talent uit de hoofdstad. pic.twitter.com/yONoCx9aJ4







Le maillot est disponible à l'achat

Le nouveau maillot domicile d'Anderlecht est désormais disponible dans le Fanshop au Lotto Park, mais aussi sur la boutique en ligne du club. Dans leur communiqué, Anderlecht partage des photos de plusieurs joueurs ayant pris la pose avec ce nouveau maillot. Nathan Saliba, Ilay Camara, Ilaya Camara ou encore Tristan Degreef apparaissent notamment.

Home S2026/27. Votre maillot pour la nouvelle saison. 🟣⚪ pic.twitter.com/Glm9wMyZl9 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 4, 2026

Sam Handy, General Manager d’adidas Football, s’est exprimé sur le retour d’adidas comme équipementier d’Anderlecht : "Nous sommes extrêmement fiers de collaborer à nouveau avec le Royal Sporting Club Anderlecht, un club à l'héritage impressionnant et aux liens étroits avec adidas. Ensemble, nous avons vécu certains des moments les plus emblématiques de l'histoire du football belge, et nous sommes impatients d'écrire le prochain chapitre de cette histoire."

"Le RSCA incarne l’excellence, la promotion des talents et une identité forte – des valeurs qui correspondent étroitement à celles d’adidas. Nous sommes ravis de soutenir le club et ses supporters avec des produits innovants qui rendent hommage à son riche passé tout en inspirant les générations futures", a-t-il conclu.