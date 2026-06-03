Romelu Lukaku va devoir se trouver un nouveau club : Naples a levé l'option d'achat de son concurrent

Après une saison en prêt réussie, l'attaquant danois Rasmus Hojlund quitte définitivement Manchester United pour s'engager avec Naples. Le club italien prépare le départ de Romelu Lukaku.

Cette fois, c'est fait. Rasmus Hojlund ne retournera pas à Manchester United et s'est engagé avec Naples. Après sa saison en prêt, l'attaquant danois a convaincu le club italien de lever son option d'achat. Le joueur s'est imposé comme le nouveau numéro 9 de l'équipe.

Le nouveau numéro neuf de Naples

À l'origine, Naples a foncé sur lui parce que Romelu Lukaku s'est blessé pendant la préparation d'avant-saison. Hojlund a saisi sa chance et a réalisé une belle saison avec 16 buts et 8 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues. Il a même remporté la Supercoupe d'Italie.

Si Naples a décidé de le garder, c'est parce que l'histoire d'amour avec Lukaku est finie. Le Diable Rouge avait refusé de rentrer en Italie après son forfait avec la Belgique en mars. Malgré un ultimatum du club, il a préféré rester se soigner à Anvers avec le kiné de la sélection.

Romelu Lukaku va quitter Naples

Lukaku va plier bagage après la Coupe du Monde et Antonio Conte est aussi parti. Pour anticiper ce grand ménage, les dirigeants napolitains ont finalisé le transfert en payant 44 millions d'euros, après avoir versé 6 millions pour le prêt. Une belle enveloppe, mais nécessaire pour stabiliser le projet sportif.

Pas de Mondial pour Rasmus Hojlund cet été avec le Danemark

Manchester United a publié un message sur ses réseaux sociaux pour lui souhaiter bonne chance. "Tout le monde au club souhaite le meilleur à Rasmus pour l'avenir". Le club anglais a accepté de le revendre pour un montant inférieur aux 80 millions d'euros dépensés en 2023 pour l'acheter à l'Atalanta.



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Rasmus Hojlund has joined Napoli on a permanent transfer.



Everyone at the club would like to wish Rasmus all the very best for the future ✊ — Manchester United (@ManUtd) June 3, 2026

Contrairement à plusieurs de ses coéquipiers, l'attaquant ne va pas disputer la prochaine Coupe du monde, puisque le Danemark n'a pas réussi à décrocher sa qualification.