Zakaria El Ouahdi n'a pas pu s'envoler avec la sélection marocaine vers les États-Unis

Zakaria El Ouahdi n'a pas pu accompagner la sélection marocaine dans l'avion en direction des États-Unis ce mercredi. Le joueur du KRC Genk n'a pas obtenu son visa à temps.

Zakaria El Ouahdi fait partie des 26 joueurs sélectionnés par le Belgo-Marocain Mohamed Ouahbi pour disputer la Coupe du monde 2026 avec le Maroc. Une énorme satisfaction évidemment pour le Limbourgeois, qui rêvait de disputer le Mondial.

Zakaria El Ouahdi n'a pas obtenu son visa pour rejoindre les États-Unis

Mais malheureusement pour lui, pour l'instant, tout ne se passe pas comme prévu. La presse marocaine, dont Le Site Info, rapporte qu'il est actuellement dans l’impossibilité de prendre un vol en direction de New York parce qu'il n'a pas obtenu son visa.

Un vol lui a été réservé ce samedi par la fédération marocaine, en espérant que son problème de visa soit réglé. Mohamed Ouahbi a prévu une solution en cas de non-aboutissement des démarches liées au visa. L'ancien adjoint d'Anderlecht a convoqué le joueur du club bruxellois Ali Maamar. Ce dernier a d'ailleurs pris part à un match amical entre le Maroc et Madagascar ce mardi (4-0) et s'est envolé avec le groupe en direction de New York.

Zakaria El Ouahdi s'est fait refuser deux fois son visa. Une non-participation à la Coupe du monde 2026 pour un problème administratif serait un coup dur immense, non seulement pour le joueur, mais aussi pour sa sélection. Ce dossier est évidemment suivi de près au Maroc.

Un problème de visa aussi pour la sélection suisse : Breel Embolo dans une situation similaire



Mais il n'est pas le seul dans ce cas et cela pourrait bien encore arriver à d'autres joueurs prochainement. Le buteur suisse Breel Embolo vit actuellement un problème similaire avec sa sélection. Il n'a pas pu s'envoler avec ses coéquipiers vers les États-Unis ce mardi en raison d'un problème de visa. Comme Zakaria El Ouahdi, il est donc contraint de rester bloqué dans son pays.