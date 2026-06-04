Un ancien joueur de Challenger Pro League assomme les Pays-Bas et offre la victoire à l'Algérie

L'Algérie bat les Pays-Bas 1-0 en match amical grâce à un éclair de génie d'Hadj-Moussa en fin de match.

L'Algérie ne pouvait pas rêver d'une meilleure répétition générale avant la Coupe du monde. Opposés aux Pays-Bas ce mercredi soir, les hommes de Vladimir Petkovic ont décroché une superbe victoire en fin de rencontre. Un succès de prestige qui fait du bien au moral.

Un ancien joueur de Challenger Pro League a offert la victoire à l'Algérie

Anis Hadj-Moussa a offert la victoire à l'Algérie à quatre minutes de la fin. Entré en cours de match, l'ailier de Feyenoord a changé le sort de la rencontre. Il a envoyé le ballon dans la lucarne de Bart Verbruggen, l'ancien gardien d'Anderlecht. Un moment particulier pour le joueur de Feyenoord, qui évoluait à domicile face au public néerlandais. Son parcours a de quoi inspirer... Avant de découvrir le haut niveau et la Ligue des champions, il est passé par le Patro Eisden et l'Olympic Charleroi en Belgique.

Une domination stérile des Pays-Bas

Les Pays-Bas ont longtemps dominé les débats et se sont créé les meilleures occasions. Les attaquants néerlandais ont manqué de précision dans le dernier geste. Derrière, Luca Zidane (oui, le fils de Zinedine Zidane) a réalisé plusieurs arrêts pour maintenir son équipe dans la rencontre.

L'Algérie a gagné en confiance au fil du match. Nabil Bentaleb a aussi pesé dans l'entrejeu grâce à sa qualité de passe. Le milieu de terrain était passé par Mouscron chez les U17.

Inquiétant pour les Pays-Bas...



Cette victoire ne rapporte aucun point, mais elle envoie un signal encourageant avant le début du Mondial. Les Algériens repartent avec le sourire et des certitudes. Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, retiendra surtout le manque d'efficacité de son équipe, un détail qui pourrait coûter cher lorsque les choses sérieuses commenceront. Les Pays-Bas joueront contre le Japon le 14 juin au Dallas Stadium. L'Algérie débutera son Mondial contre l'Argentine de Lionel Messi le 17 juin.