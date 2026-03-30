"Je suis conscient de la réalité" : Hugo Cuypers lucide sur une éventuelle sélection avec la Belgique

"Je suis conscient de la réalité" : Hugo Cuypers lucide sur une éventuelle sélection avec la Belgique
Photo: © photonews
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Hugo Cuypers n'a encore jamais été sélectionné avec les Diables Rouges. L'attaquant s'est exprimé sur une éventuelle convocation avec la Belgique.

Le buteur de 29 ans évolue actuellement en MLS, au Chicago Fire. Il avait rejoint le club américain en février 2024 en provenance de La Gantoise, où il s'était imposé comme le numéro neuf incontournable.

En ce moment, il est d'ailleurs en pleine forme. Depuis la reprise de la saison de MLS, il a pris part à un total de quatre matchs et a inscrit quatre buts. Lors de l'exercice précédent, il avait planté 21 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues.

Mais il est vrai que prétendre à une sélection nationale avec la Belgique alors qu'il évolue aux États-Unis n'est pas évident. Christian Benteke, qui était un peu plus âgé certes, en est le meilleur exemple. Souvent en bonne forme avec le DC United, il n'a jamais été repris lorsqu'il évoluait dans le pays organisateur de la prochaine Coupe du monde aux côtés des États-Unis et du Mexique.

À 29 ans, voir Hugo Cuypers sélectionné pour la première fois en équipe nationale semble assez peu probable. À noter qu'il a déjà représenté la Belgique avec l'équipe espoirs U19, avec laquelle il compte quatre matchs et un but à son compteur. 

Hugo Cuypers lucide


Le joueur né à Liège est réaliste au micro de Sudinfo : "Si ça doit arriver un jour, ça arrivera. Mais je suis conscient que, pour être repris, je n’ai pas évolué dans des championnats aussi compétitifs que d’autres joueurs. Ce que je peux contrôler, c’est juste le fait d’être le plus performant possible avec mon club."

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