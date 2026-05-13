L'intérêt grandit : Anderlecht et le Club de Bruges à la lutte pour un cadre de La Louvière

Plusieurs joueurs de La Louvière sont sur le départ en cette fin de saison. C'est par exemple le cas de Pape Fall, qui retourne à Metz, sans pour autant savoir de quoi son avenir sera fait.

Pape Fall a beau avoir dû attendre le mois de décembre pour fêter sa première titularisation avec La Louvière (la faute à la rupture du ligament croisé dont il se remettait en première partie de saison), il n'a pas perdu son temps avec les Loups, inscrivant notamment cinq buts lors de ses six premiers matchs.

Son gabarit faisait déjà parler de lui à Seraing, le Sénégalais de 21 ans a cette fois confirmé ses qualités de déménageur face aux défenses de D1A. La Louvière n'aurait évidemment pas été contre le garder pour une saison supplémentaire, mais le joueur retournera à Metz, chez qui il est encore sous contrat jusqu'en juin 2029.

Fall pourrait toutefois ne pas accompagner les Grenats en Ligue 2 : le meilleur buteur louviérois suscite beaucoup d'intérêt. Il y a quelques jours, nous vous parlions déjà de plusieurs candidats en France. Mais le joueur est également convoité ailleurs que chez nos voisins.

Un profil qui attire l'attention en Europe

L'ancien attaquant de Seraing suscite également des convoitises...en Pro League. L'Equipe écrit en effet qu'Anderlecht et le Club de Bruges sont également sur le coup et suivent le dossier. Mais le cas de Fall est compliqué, ne fût-ce que parce que Metz en réclamerait au moins six millions d'euros. Et aussi parce que la concurrence se fait rude.



Toujours selon le quotidien français, Pape Fall est également suivi en Angleterre (West Ham, Crystal Palace), en Allemagne (Stuttgart, Mayence), en Turquie (Samsunspor). Quel club franchira le pas de se montrer concret, avec une offre susceptible de faire bouger la direction messine ? Nous n'en sommes qu'au début du dossier, mais si Anderlecht et le Club de Bruges veulent vraiment le recruter, il faudra jouer des coudes.