Il n'y a pas photo pour Anderlecht : comment la finale pourrait changer l'attribution des tickets européens

Dans douze jours au plus tard, nous saurons qui remportera le titre. Pour les autres équipes aussi, il reste encore pas mal d'enjeu. Seul Saint-Trond sait déjà à quoi s'en tenir, même si les Canaris garderont eux aussi un oeil attentif sur la finale de la Coupe.

Commençons par récapituler les tickets européens. Dans la répartition standard, le vainqueur de la Coupe obtient un ticket pour les barrages de l'Europa League. Un scénario qui changerait beaucoup de choses pour Anderlecht, mais pas l'Union, déjà assurée de terminer dans le top 2.

Scénario 1 : Anderlecht remporte la Coupe

Champion : Ligue des Champions (phase de ligue)

Deuxième : Ligue des Champions (troisième tour préliminaire)

Vainqueur de la Coupe : Europa League (barrages)

Troisième : Europa League (deuxième tour préliminaire)

Quatrième (ou cinquième si Anderlecht termine dans le top 4) ou vainqueur des Europe Play-offs : Conference League (deuxième tour préliminaire)

Scénario 2 : l'Union remporte la Coupe

Champion : Ligue des Champions (phase de ligue)

Deuxième : Ligue des Champions (troisième tour préliminaire)

Troisième : Europa League (barrages)

Quatrième : Europa League (deuxième tour préliminaire)

Cinquième ou vainqueur des Europe Play-offs : Conference League (deuxième tour préliminaire)

Saint-Trond encouragera donc l'Union en finale, puisqu'ils sont déjà assurés de finir à la troisième place : une victoire des Saint-Gillois les porterait deux tours préliminaires plus loin en Europa League.

Le Sporting a besoin des rentrées du football européen

Pour Anderlecht, La Gantoise et Malines, tout reste par contre à jouer, avec un fameux enjeu, surtout si l'Union remporte la Coupe et que le ticket européen correspondant est ainsi réattribué. Dans ce cas, les quatrième et cinquième places gardent toutes deux de la valeur en vue de l'Europe. Anderlecht est pour l'heure le mieux placé pour la quatrième place mais ne compte que deux points d'avance sur ses deux poursuivants.



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Pour les Mauves, l'enjeu est plus ou moins le même que pour Saint-Trond : une victoire en Coupe les emmènerait en barrages d'Europa League, là où la quatrième place les obligerait (en cas de défaite demain) à débuter sur la scène européenne avant même le début du championnat. Comme on l'a vu en début de saison, la manoeuvre peut s'avérer périlleuse.