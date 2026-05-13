Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/05: Moussa Fall

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Moussa Fall

L'intérêt grandit : Anderlecht et le Club de Bruges à la lutte pour un cadre de La Louvière

Plusieurs joueurs de La Louvière sont sur le départ en cette fin de saison. C'est par exemple le cas de Pape Fall, qui retourne à Metz, sans pour autant savoir de quoi son avenir sera fait. (Lire la suite)