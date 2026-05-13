📷 Nouveau tatouage impressionant pour Killian Sardella

Killian Sardella s'est offert un nouveau tatouage particulièrement impressionnant, une manchette complète réalisée au terme de cinq séances intenses.

Le projet a été réalisé au cours d’un processus intensif de cinq séances réparties sur à peine dix jours. Un travail qui demande non seulement une grande précision artistique, mais aussi beaucoup de résistance de la part du joueur.

Killian Sardella s'est fait tatouer chez Tattoo Club Brussels

Le tatouage a été réalisé chez Tattoo Club Brussels Dilbeek, un studio réputé pour ses grands projets détaillés réalisés sur des sportifs de haut niveau et des artistes. Derrière ce salon se trouve le tatoueur Tim De Pril, qui reçoit régulièrement des artistes et athlètes internationaux.

Sur Instagram, le studio a partagé un message enthousiaste : "FULL SLEEVE for KILLIAN SARDELLA!" et "il faut le faire : Killian you are a warrior!". La publication se termine même avec un clin d’œil sportif : celui de voir le joueur soulever peut-être la Coupe avec son nouveau tatouage.

De nombreux joueurs de Pro League optent pour des tatouages marquants, des sleeves ou encore des symboles personnels liés à leur carrière ou à leur famille. À l’international, des joueurs comme Neymar ou Zlatan Ibrahimović sont également connus pour leur art corporel très visible.

Zeno Debast et Mario Stroeykens sont déjà passés par Dilbeek pour se faire tatouer. Le studio n’accueille toutefois pas uniquement des footballeurs professionnels.



