Le passeport qui change tout : grande nouvelle pour Dennis Ayensa en vue de la Coupe du Monde

Scott Crabbé, journaliste football
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Le passeport qui change tout : grande nouvelle pour Dennis Ayensa en vue de la Coupe du Monde
Photo: © photonews
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Très bonne nouvelle en provenance d'Iran pour Dennis Ayensa : son passeport iranien est arrivé. L'attaquant du Standard peut plus que jamais se préparer à disputer la Coupe du Monde.

International allemand jusque chez les U19, Dennis Ayensa a quelque peu mis de côté ses racines teutonnes en enlevant le patronyme 'Eckert' de son nom de famille, pour répondre aux contacts presque inexistants qu'il entretenait avec cette branche de son arbre généalogique.

De quoi faire honneur à ses racines espagnoles. Mais en plus d'être un binational hispano-allemand, l'attaquant du Standard dispose également d'origines iraniennes. 

Dennis Ayensa en passe de prendre part à la Coupe du Monde

Il y a queques mois encore, la perspective de porter le maillot iranien restait très flou : "Mon père est à moitié iranien, mais il n'a pas de passeport. Mon grand-père est iranien, mais il est décédé. Cela rend donc les choses difficiles. Je ne saurais même pas par où commencer pour demander la nationalité".

Mais la perspective de disputer une Coupe du Monde sous le maillot de la Team Melli a accéléré le processus. Si bien qu'en mars dernier, Ayensa a été repris pour la première fois avec l'Iran à l'occasion des amicaux de préparation au Mondial. "Les gens m'ont très bien accueilli en Iran, c'était une très bonne expérience. C'est une équipe avec de la qualité", nous expliquait-il.

Un atout offensif supplémentaire pour l'Iran

Il n'avait toutefois pas été en mesure de disputer la moindre minute, ses papiers n'étant pas complètement en règle. C'est désormais chose faite. Le média local Gol Bezan rapporte en effet que Dennis Ayensa a obtenu son passeport iranien.

Cette formalité administrative restait le seul obstacle à une participation à la Coupe du Monde. Il devrait donc bel et bien prendre part au grand rendez-vous de l'été sous le nom de Dennis 'Eckert' Dargahi. De quoi promettre au Standard de voir grimper sa valeur marchande, notamment en cas de bonne performance contre...les Diables Rouges ?

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