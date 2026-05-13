Bientôt sans club mais en renfort chez les Diables ? L'emprunt de Rudi Garcia à Sébastien Pocognoli

Le staff de Monaco est plus que jamais dans l'incertitude en vue de la saison prochaine. L'entraîneur des gardiens, notre compatriote Frederic De Boever, ne devrait pas poursuivre l'aventure.

Nous vous en parlions hier, Sébastien Pocognoli est tout sauf certain de voir son aventure se prolonger à Monaco. Comme l'écrit L'Équipe, son avenir s'écrit en pointillé sur le rocher : l'ASM est actuellement septième de Ligue 1 et pourrait bien manquer le football européen.

Cet été apparaît comme l'occasion de faire le ménage dans l'encadrement. Le club a d'ailleurs décidé de prendre congé de Yann Le Meur, directeur de la performance et de Sandy Guichard, préparateur physique. Ils pourraient bien ne pas être les seuls à devoir faire leurs valises.

Monaco ne fait pas dans les sentiments

Nice-Matin écrit en effet que la direction monégasque a également décidé de se séparer de Frederic De Boever. Le Belge de 45 ans est l'entraîneur des gardiens du club depuis janvier 2022, il avait alors suivi Philippe Clément en Principauté.

Présent dans le staff de Clément pendant trois ans au Club de Bruges, il lui aura également été fidèle à Monaco mais était resté en poste au départ de son T1, travaillant avec Adi Hütter. Il collabore maintenant depuis plusieurs mois avec Sébastien Pocognoli, arrivé l'automne dernier.

Frederic De Boever, un été incertain...après le Mondial

Il pourrait désormais devoir se trouver un autre club. Rejoindra-t-il Philippe Clément du côté de Norwich ? Suivra-t-il Sébastien Pocognoli dans de potentielles nouvelles aventures ? Il ne s'embêtera en tout cas pas à l'issue de la saison, puisqu'il rejoindra...le staff des Diables Rouges.





Frederic De Boever va en effet accompagner notre équipe nationale pour la Coupe du Monde sur le sol américain, il y travaillera notamment main dans la main avec Guy Maertens, autre référence en termes de gardiens dans notre football. De Boever ne débarquera en petit nouveau. On avait déjà pu le voir à l'oeuvre à Tubize en mars dans le reportage de Canal + au centre d'entraînement fédéral. De quoi lui permettre de retrouver plusieurs (anciens) Brugeois, dont un certain Senne Lammens, qui avait grandement progressé sous ses ordres.