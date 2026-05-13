Mis de côté par Ivan Leko au Standard, puis au duel avec Kylian Mbappé et Lamine Yamal deux ans plus tard ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Mis de côté par Ivan Leko au Standard, puis au duel avec Kylian Mbappé et Lamine Yamal deux ans plus tard ?
Photo: © photonews

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En un an et demi, Lucas Noubi est passé d'indésirable au Standard, le club où il évoluait depuis 2015, à titulaire dans une équipe se battant pour la montée en Liga espagnole. Une ascension fulgurante pour le Diablotin, qui pourrait affronter le gratin du football dès la saison prochaine.

Ce n'est pas par la grande porte, comme il l'aurait pourtant espéré, que Lucas Noubi quittait le Standard de Liège l'été dernier pour rejoindre le Deportivo La Corogne, club de deuxième division espagnole.

Testé, puis laissé de côté par Ivan Leko, qui voyait en lui un défenseur talentueux, mais encore trop enclin aux erreurs individuelles, le jeune défenseur central issu du centre de formation de Mouscron, d'où il était arrivé en 2015, a quitté le club librement, malgré des intérêts du RWDM, de Louvain et de Dender au mois de janvier précédent, qui ne s'étaient pas concrétisés par un transfert.

Tout s'est accéléré en octobre dernier pour Lucas Noubi

Noubi a eu l'opportunité d'arriver tôt en Espagne, où son transfert était officialisé dès le 1er juillet. Le Diablotin a donc eu l'occasion de réaliser l'entièreté de la préparation, ce qui ne lui a pas suffi pour commencer la saison avec un rôle important, puisqu'il n'a disputé que 85 minutes de jeu lors des dix premières journées de championnat.

Auteur de bonnes montées au jeu, le Hurlus s'est ensuite imposé dans le onze de base dans le courant du mois d'octobre et a enchaîné quatre matchs avec nonante minutes disputées, avant de se blesser durant le cinquième et de céder sa place après 34 minutes seulement. Pas cependant de quoi l'écarter, toutefois, puisque Noubi est resté dans le groupe, en diminuant son temps de jeu durant quelques matchs.

L'ancien Rouche a ensuite retrouvé une place de titulaire, et a dépassé la barre des 2.000 minutes de temps de jeu cette saison, en 31 rencontres. Il joue donc un grand rôle dans la très bonne saison du Deportivo La Corogne, qui n'a perdu que trois de ses vingt derniers matchs, pour onze victoires, et qui occupe la deuxième place de la Liga2 à trois journées de la fin du championnat, lors desquelles il affrontera Andorra (10e), Valladolid (15e) et Las Palmas (5e).

L'ancien Rouche face à Mbappé, Vinicius, Yamal, Pedri et compagnie la saison prochaine ?

Dans une deuxième division où les deux premiers sont promus et où les troisième, quatrième, cinquième et sixième se disputent un barrage, Lucas Noubi a donc toutes ses chances d'être promu en Liga espagnole d'ici fin mai, avec une équipe du Deportivo La Corogne qui compte quatre longueurs de retard sur le leader, le Racing Santander, et qui est à égalité de points avec Almeria, troisième, mais contre qui le Deportivo a remporté la double confrontation (1-1 et 1-2), déterminante en cas d'égalité entre deux équipes.

Une ascension impressionnante pour Noubi, à qui Ivan Leko disait encore il y a moins de deux ans qu'il n'aurait pas sa place dans le noyau du Standard et qu'il pouvait retourner jouer avec le SL16 FC en attendant la fin de saison. Aujourd'hui estimé à 1,5 million d'euros sur le site de référence Transfermarkt (sa plus haute valeur était de 3 M€ en juin 2024), Noubi aurait déjà fait l'objet d'offres bien plus importantes cet hiver, refusées par le Deportivo, qui souhaitait le garder.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, il pourrait faire partie d'une équipe promue en Liga et découvrir l'un des cinq grands championnats européens dès la saison prochaine, en affrontant le Barça, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et toutes les stars qui en découlent. Une belle nouvelle preuve qu'un jeune joueur qui connaît un premier épisode compliqué chez les professionnels n'est pas toujours un joueur qui ne peut pas s'épanouir ailleurs, à un excellent niveau.

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