Un joueur d'Anderlecht et une légende du pays dans la présélection du Mexique pour le Mondial 2026

Le Mexique a dévoilé une présélection de 55 joueurs pour la Coupe du monde 2026, ce mercredi vers minuit. Plusieurs joueurs passés par la Belgique ou actuellement dans le plat pays figurent dans cette liste.

César Huerta, qui a récemment fait son retour avec le Sporting d'Anderlecht après une pubalgie, figure dans les joueurs présélectionnés. Un nom bien moins connu en Belgique, Jorge Ruvalcaba, figure également dans la liste. Le Mexicain avait évolué au SL16 en prêt en provenance de l'UNAM lors de la saison 2023-2024. Il est désormais bien loin du bord de Meuse puisqu'il évolue aux États-Unis, aux New York Red Bulls.

Guillermo Ochoa bien présent dans la présélection du Mexique

Guillermo Ochoa est également présent, comme cela était attendu. L'ancien gardien du Standard de Liège (2017-2019) s'apprête à disputer une sixième Coupe du monde avant de prendre sa retraite. "Remettre ce maillot n’a jamais été une routine, c’est un privilège. Ce jour marque le début de mon dernier camp d’entraînement. Mais cette fois, je le vois différemment. Avec un cœur plus rempli, plus de cicatrices, plus de souvenirs… et la même illusion que cet enfant qui, un jour, a rêvé de défendre ce blason", a-t-il notamment récemment raconté dans un message écrit sur ses réseaux sociaux.

Les joueurs présents dans cette pré-liste sont évidemment les seuls à pouvoir être repris dans la liste définitive, ainsi que les seuls à pouvoir être appelés en renfort en cas de grave maladie ou de blessure durant le tournoi. Le Mexique annoncera sa liste finale le 1er juin prochain.



Le Mexique est l'un des pays organisateurs du tournoi aux côtés des États-Unis et du Canada. La nation figure dans un groupe composé de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de la République tchèque. Le match d'ouverture du Mondial sera d'ailleurs un match entre le Mexique et le pays africain précédemment cité. Celui-ci est programmé le 11 juin prochain à 21h00.