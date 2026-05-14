Le comble après son flirt avorté avec Anderlecht : fameuse mésaventure pour Alfred Schreuder

Cet hiver, Anderlecht a poussé tant et plus pour faire venir Alfred Schreuder. Le Néerlandais n'était pas parvenu à se libérer d'Al-Diriyah ; le club saoudien a éprouvé moins de difficultés à s'en séparer.

Avec le fameux redressement opéré au Club de Bruges lors de la saison 2021-2022, Alfred Schreuder avait délivré sa carte de visite en Belgique. Si bien qu'Anderlecht a pensé à lui pour reprendre l'équipe en main au licenciement de Besnik Hasi cet hiver.

On a même largement dépassé le stade de la pensée : la direction anderlechtoise a longuement parlé avec le Néerlandais, qui était disposé à venir. Seul problème : il était sous contrat avec le club d'Al-Diriyah, en deuxième division saoudienne.

En pleine lutte pour la montée en Saudi Pro League, il était totalement inenvisageable aux yeux de ses dirigeants de laisser partir leur entraîneur et ainsi se déforcer avant la dernière ligne droite de la saison.

Mission ratée pour Schreuder

Anderlecht a vite compris qu'il était dans une impasse : la seule possibilité de voir Schreuder était de voir le Néerlandais débourser une somme mirobolante de sa poche pour casser son contrat. Cela a valu à Jérémy Taravel d'être jeté dans la fosse aux lions plutôt que prévu, des lions finalement facilement domptés à l'occasion de cette demi-finale de Coupe retour à l'Antwerp.

Trois mois plus tard, alors que Taravel s'apprête à vivre la première finale de sa jeune carrière de T1, Alfred Schreuder...n'est plus l'entraîneur d'Al-Diriyah, qui l'a viré avant même la fin de la saison. Fermement retenu cet hiver, l'ancien entraîneur brugeois a reçu son C4 après les deux dernières défaites de son équipe.





Des défaites qui ont sorti Al-Diriyah de la zone de qualification directe pour la première division. Alfred Schreuder ne sera donc pas sur le banc pour la dernière journée de la saison, la plus importante pour Al-Diriyah. Il peut désormais pleinement se concentrer sur la Coupe du Monde, qu'il vivra comme adjoint de Julian Nagelsmann dans le staff de la sélection allemande. Le reverra-t-on dans les petits papiers anderlechtois ? Depuis son flirt hivernal, la maison mauve a changé de directeur sportif.