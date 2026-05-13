J-2 avant la sélection pour la Coupe du monde : quels sont les choix les plus difficiles pour Rudi Garcia ?

À J-2 de l'annonce de la sélection pour la Coupe du monde 2026, l'heure est aux pronostics chez les douze millions de sélectionneurs belges. Un jeu qui montre à quel point certains choix sont difficiles pour Rudi Garcia.

Les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux alors que Rudi Garcia dévoilera sa sélection pour la Coupe du monde 2026 ce vendredi sur le coup de 13h20, depuis le Proximus Basecamp de Tubize et en direct à la télévision (RTL et RTBF).

Une annonce attendue par près de douze millions de supporters et sélectionneurs, qui se prêtent au jeu de l'élaboration de la liste sainte ces derniers jours. Et lorsqu'on regarde les forces à disposition de Rudi Garcia, le constat est à peu près le même chez tout le monde : certains compartiments sont beaucoup plus difficiles à remplir que d'autres.

Zeno Debast, la grande inconnue derrière

En défense, par exemple, le nom des élus semble connu, et il suffit de lire les noms des joueurs sélectionnés au mois de mars pour se faire une idée concrète. La grosse inconnue s'appelle Zeno Debast, récemment blessé avec le Sporting Portugal et qui pourrait être écarté des terrains jusqu'à six semaines, ce qui lui ferait à minima manquer la phase de poules.

Brandon Mechele en sera vraisemblablement, et on peut s'en rendre compte rien qu'à la manière avec laquelle Rudi Garcia l'a présenté à Laure Boulleau, journaliste de Canal+, venue rendre visite aux Diables Rouges à Tubize juste avant la tournée américaine d'il y a deux mois. "Il est l'un de mes leaders", déclarait le Français. Un leader de vestiaire, en tout cas, qui ne devrait pas rester à la maison.

De Cat plutôt que Keita, Witsel pour la polyvalence et l'expérience ?

Au milieu de terrain, il y a des évidences et des incertitudes. Axel Witsel en sera-t-il ? Le vétéran a le mérite d'avoir une saison plus ou moins complète dans les jambes et peut aussi évoluer en défense centrale, au contraire de Roméo Lavia, par exemple. Le grand déçu pourrait s'appeler Mandela Keita, pourtant auteur d'une très bonne saison avec Parme, mais évoluant dans un secteur aux nombreuses certitudes (Onana, Tielemans, Raskin, voire De Bruyne quand il redescend). Nathan De Cat pourrait souffler la politesse à l'ancien médian de l'Antwerp.



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En défense et au milieu, Garcia n'a qu'à, bien que ça ne soit jamais facile, trancher un ou deux choix au maximum. Dans le secteur offensif, par contre, de très nombreuses questions se posent, notamment compte tenu de la forme physique (Lukaku) et des statistiques récentes (Openda) de certains. Le récent changement de nationalité de Matias Fernandez-Pardo devrait faire basculer la hiérarchie, probablement au détriment d'Openda, Charles De Ketelaere étant un incontournable de par sa qualité et sa polyvalence.

Du monde sur les ailes, Godts et Moreira à la limite

Reprendre le joueur de l'Atalanta signifie en effet reprendre un milieu offensif, un ailier et un buteur d'un seul coup, ce qui ouvre d'autres places dans la sélection. Par exemple pour un ailier supplémentaire, où le débat est énorme derrière les inéluctables Doku et Trossard. Saelemaekers devrait en être, mais quid de Godts, Moreira et Lukebakio ? Le joueur du Benfica s'est récemment montré décisif avec les Diables, mais le reprendre signifierait se passer d'au moins un des deux autres.

Tout ça sans parler du poste de gardien de but, où derrière Thibaut Courtois, Rudi Garcia dispose encore d'une pléthore de solutions. Senne Lammens l'a mérité après sa saison avec Manchester United, tandis que Matz Sels et Mike Penders semblent se disputer la dernière place. Pour l'expérimenté portier de Nottingham Forest, passer d'une place de titulaire en 2024 à ne même pas recevoir de billet pour 2026 serait une énorme désillusion, mais un tel choix de Garcia ne ferait pas scandale vu le talent à disposition.