Six heures de bus pour huit minutes de jeu : le déplacement inattendu dont se serait bien passé Carl Hoefkens

Scott Crabbé, journaliste football
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Six heures de bus pour huit minutes de jeu : le déplacement inattendu dont se serait bien passé Carl Hoefkens
Photo: © photonews

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Cal Hoefkens a vécu un très long week-end avec le NAC Breda. Un week-end qui s'est même prolongé jusqu'en début de semaine.

Le NAC Breda vient de vivre une saison particulièrement difficile. Le club a lutté tout au long de l'année contre la relégation. Même lors de la 33e journée, l'équipe se battait encore, menant d'ailleurs 2-0 contre Heerenveen.

Mais en fin de match, il est apparu que les résultats des autres équipes - notamment le nul de Volendam - jouaient en défaveur du NAC. L'équipe de Carl Hoefkens allait donc être reléguée. Un fameux coup de massue pour les supporters, qui alertaient la direction quant à cette issue probable depuis de longs mois.

Cela a donné lieu à des scénes assez chaotiques : les supporters ont provoqué l'interruption de la rencontre à deux reprises, contraignant l'arbitre à définitivement renvoyer tout le monde au vestiaire. La rencontre ne s'est toutefois pas soldée sur un score de forfait décidé sur tapis vert.

Un match à domicile fini chez l'adversaire

Comme il était impossible de jouer dans le stade du NAC, la rencontre s'est soudain tranformée en un  déplacement à Heerenveen. Cela impliquait donc environ six heures de bus (en comptant l'aller-retour) pour une fin de match de huit minutes, à l'enjeu très limité puisque la relégation était déjà actée.

Les huit minutes ont pourtant bien été disputées en Frise, à l'autre bout du pays, sans accoucher du moindre but supplémentaire. Une fin de saison particulièrement pénible pour Carl Hoefkens : "C'est une incroyable déception. Trois heures de bus un lundi matin, ce n'est pas agréable. La volonté a toujours été là. C'est mauvais pour l'environnement, ce sont des conditions extrêmes. C'est tout simplement bizarre".

L'heure est désormais au bilan pour l'ancien entraîneur du Standard et du Club de Bruges, qui ne sera pas parvenu à maintenir son équipe, malgré la venue de renforts comme André Ayew et Kamal Sowah. Hoefkens dispose encore d'un an de contrat mais est plus que jamais contesté par les supporters.

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