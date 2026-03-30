Nouvelle inquiétude ? Un Diable Rouge à nouveau opéré

Nouvelle inquiétude ? Un Diable Rouge à nouveau opéré
Photo: © photonews
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Absent durant cette trêve internationale, Malick Fofana a dû repasser sur le billard. A priori, cela ne devrait pas signifier de longue absence mais simplement une prolongation de son opération précédente.

Nouvelle étonnante partagée ce lundi par l'Olympique Lyonnais : Malick Fofana (20 ans) a de nouveau été opéré. Très gravement touché à la cheville en octobre dernier, le Belge a récemment fait son retour dans le noyau lyonnais, disputant cinq minutes face à l'AS Monaco. 

Mais apparemment, il n'était pas encore tout à fait tiré d'affaire. Une nouvelle opération a en effet dû être effectuée, "pour enlever le matériel chirurgical mis en place lors de son opération en octobre dernier". On imagine que c'était prévu par le club depuis le retour de blessure de Fofana.

A priori, Malick Fofana sera donc absent le week-end prochain pour le match de l'OL face à Angers. On ignore si, dans la foulée, il pourra revenir ou si une absence de plus longue durée est prévue, le club ne précisant rien à ce sujet.

Malick Fofana va devoir cravacher pour la Coupe du Monde 

Suite à sa blessure, Malick Fofana a manqué la trêve internationale en cours. Une mauvaise nouvelle, car la concurrence est rude à son poste ; Dodi Lukebakio a ainsi marqué des points samedi, et Mika Godts monte en puissance à l'Ajax Amsterdam.


Reste que Fofana avait séduit lors de ses apparitions en septembre et octobre dernier (ses premières sous Rudi Garcia), et est d'ores et déjà l'un des chouchous du public parmi la nouvelle génération de Diables Rouges. S'il revient bien dans le coup, il devrait être du voyage en juin... 

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