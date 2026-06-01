"On veut réaliser quelque chose de beau" : Arthur Theate rêve d'un grand Mondial avec la Belgique

Arthur Theate s'est exprimé en conférence de presse à la veille de la rencontre entre la Croatie et la Belgique. Le défenseur central a notamment pris la parole sur son coéquipier Zeno Debast, blessé, mais aussi sur les ambitions des Diables Rouges.

La Belgique fera face à un gros test à moins de deux semaines du début de la Coupe du monde. Arthur Theate en est conscient : "Ce sera un bon test. C’est une grande équipe. Nous le sommes aussi et on veut obtenir un résultat ici."

L'incertitude plane toujours concernant Zeno Debast. Victime d'une blessure musculaire à l'entraînement avec le Sporting le 11 mai dernier, le défenseur ne devrait pas jouer avant le troisième match des Diables Rouges au Mondial face à la Nouvelle-Zélande.

Arthur Theate à propos de son coéquipier Zeno Debast

Arthur Theate regrette que son coéquipier Zeno Debast soit blessé : "C’est dommage que Zeno soit blessé. J’espère qu’il sera rapidement de retour. On le soutient. Mais, même sans lui, la concurrence est grande. Les autres défenseurs doivent prendre leurs responsabilités. On a de la qualité."

"Il est crucial que tout le monde reste fit", a-t-il ensuite souligné en conférence de presse ce lundi selon Sudinfo. "Quand vous jouez une Coupe du monde, vous avez envie de faire le meilleur résultat possible. On a des grands joueurs qui jouent au plus haut niveau. On veut réaliser quelque chose de beau."

Arthur Theate devrait certainement démarrer en tant que titulaire face à la Croatie. Blessé, Zeno Debast n'évoluera pas à ses côtés dans l'axe central. Mais alors, qui pour figurer aux côtés du joueur de Francfort ? Rudi Garcia devra choisir entre Nathan Ngoy, Koni De Winter ou Brandon Mechele.



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Après cette rencontre contre la Croatie, la Belgique affrontera encore la Tunisie en match amical ce samedi au Stade Roi Baudouin. Ensuite, les Diables Rouges s'envoleront pour les États-Unis le 8 juin. Ils démarreront leur tournoi le lundi 15 juin prochain à 21h00 face à l'Égypte.