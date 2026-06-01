Vincent Mannaert soumet une proposition à la FIFA : "Il est malsain de laisser ces règles en l'état"

Vincent Mannaert soumet une proposition à la FIFA : "Il est malsain de laisser ces règles en l'état"
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La Belgique a vu plusieurs jeunes talents choisir un autre pays ces dernières années. Frustrée par cette situation, l'URBSFA, par la voix de Vincent Mannaert, souhaite des règles FIFA plus claires.

Ces dernières années, la Belgique a perdu plusieurs talents au profit d’autres pays. On pense notamment à Konstantinos Karetsas, Bilal El Khannouss, Chemsdine Talbi, Rayane Bounida, Noah Sadiki... Les exemples ne manquent pas, au grand regret de l’URBSFA et surtout de Vincent Mannaert.

Le directeur sportif des Diables Rouges s’agace des règles actuelles autour de la double nationalité. Des joueurs ayant déjà évolué avec l’équipe A d’un pays peuvent encore changer de nationalité sportive. Selon Vincent Mannaert, l’aspect financier pourrait même parfois entrer en ligne de compte.

"Il est malsain de laisser ces règles en l’état", a-t-il expliqué dans Sporza Daily. "À l’avenir, de plus en plus d’internationaux seront achetés et je ne trouve pas que ce soit une bonne évolution. Je n’ai pas connaissance d’internationaux qui ont été achetés, mais je prédis que cela va arriver."

Une proposition déposée auprès de la FIFA

Vincent Mannaert a donc lui-même soumis une proposition à la FIFA : "Au moment où vous avez 18 ans, vous avez 30 jours pour faire votre choix. Si vous ne faites pas de choix, votre pays devient automatiquement celui pour lequel vous avez joué en dernier, peu importe la catégorie d’âge."

"Si vous n’avez jamais été international, le premier choix que vous faites devient définitif. Cela apporterait de la sérénité. Aujourd’hui, de jeunes joueurs sont contactés par différentes fédérations et, si une règle est mise en place, tout le monde sait que ce choix est définitif", a ajouté Vincent Mannaert.

Lire aussi… "On veut réaliser quelque chose de beau" : Arthur Theate rêve d'un grand Mondial avec la Belgique

L’URBSFA veut plus vite de la clarté

Reste désormais à voir si la FIFA donnera réellement suite à la proposition de Vincent Mannaert. Mais au sein de l’URBSFA, le sentiment est clair : la situation actuelle n’est plus tenable. D’autant que la Belgique a déjà été plusieurs fois confrontée à cette réalité ces dernières années.

"Nous devons éviter cela en pouvant apporter plus tôt de la clarté à tout le monde : aux joueurs, aux parents, à l’entourage, aux fédérations, mais aussi aux clubs. Je pense que tout le monde a intérêt à avoir des règles plus claires", a conclu Vincent Mannaert.

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