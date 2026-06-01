Thibaut Courtois investit dans le KRC Genk : "Le goût d'un retour à la maison"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Thibaut Courtois investit dans le KRC Genk : "Le goût d'un retour à la maison"
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Thibaut Courtois a réalisé un investissement minoritaire au KRC Genk. La formation limbourgeoise a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié ce lundi.

Le joueur a investi via NXTPLAY, la plateforme d’investissement dans le sport, les médias et la technologie qu’il a cofondée. "Thibaut Courtois revient dans le club où son histoire footballistique a commencé. Et il ne revient pas les mains vides", écrit le KRC Genk.

"Avec cet investissement, le KRC Genk accueille son premier investisseur externe depuis le transfert des activités footballistiques du club dans une société footballistique distincte plus tôt cette année. Ce changement structurel doit permettre au club de se positionner plus solidement sur un marché international du football de plus en plus compétitif", explique le club limbourgeois.

Il ne s'agit pas du premier investissement de Thibaut Courtois dans un club de football via NXTPLAY. Le portier des Diables Rouges a également déjà investi dans le CD Extremadura et Le Mans FC.

Les mots de Thibaut Courtois

Thibaut Courtois s'est exprimé sur sa décision d'investir dans son ancien club : "J’ai recherché l’excellence toute ma vie. Au KRC Genk, je ressens ce même feu et cette même ambition. Cet investissement a vraiment le goût d’un retour à la maison. À travers cet engagement, je veux aider le club à continuer de grandir et à renforcer ses ambitions sportives. Du Limbourg au sommet de l’Europe."

"Le parcours réalisé par le KRC Genk au cours des dernières décennies est tout simplement impressionnant", a-t-il souligné. "Le club repose sur des bases sportives et financières stables et dispose d’une académie de haut niveau. Je veux jouer mon rôle pour l’aider à continuer de grandir. J’ai grandi ici et j’ai vécu de près la force de ce club. C’est pourquoi cet investissement a pour moi non seulement une valeur stratégique, mais aussi une grande signification symbolique."

Lire aussi… "On veut réaliser quelque chose de beau" : Arthur Theate rêve d'un grand Mondial avec la Belgique

Cet investissement minoritaire s’inscrit dans un programme plus large d’augmentation de capital, qui pourrait rapporter jusqu’à 60 millions d’euros au KRC Genk. Dans le cadre de ce partenariat, NXTPLAY sera également représentée au Conseil d’administration. Thibaut Courtois ne sera donc pas seulement actionnaire : il sera aussi impliqué stratégiquement dans le développement sportif et extra-sportif du club.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Croatie - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 18:00 (02/06).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique
Croatie
Thibaut Courtois

Plus de news

"On veut réaliser quelque chose de beau" : Arthur Theate rêve d'un grand Mondial avec la Belgique

"On veut réaliser quelque chose de beau" : Arthur Theate rêve d'un grand Mondial avec la Belgique

22:00
Vincent Mannaert soumet une proposition à la FIFA : "Il est malsain de laisser ces règles en l'état"

Vincent Mannaert soumet une proposition à la FIFA : "Il est malsain de laisser ces règles en l'état"

21:30
Éviter le couac de 2022 : les Diables Rouges doivent prendre confiance avant la Coupe du Monde

Éviter le couac de 2022 : les Diables Rouges doivent prendre confiance avant la Coupe du Monde

21:00
Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la Croatie ? Rudi Garcia donne une réponse claire

Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la Croatie ? Rudi Garcia donne une réponse claire

19:30
1
Pourquoi l'investissement de Thibaut Courtois est une étape importante pour le KRC Genk

Pourquoi l'investissement de Thibaut Courtois est une étape importante pour le KRC Genk

23:00
Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

14:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/06: Engels - Pocognoli - Elsner

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/06: Engels - Pocognoli - Elsner

22:30
Vers un départ du Celtic ? Arne Engels suivi par l'AC Milan

Vers un départ du Celtic ? Arne Engels suivi par l'AC Milan

22:30
Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés

Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés

18:00
1
"Je ne pense pas aux années, je pense au chemin parcouru" : Guillermo Ochoa réagit à sa sélection pour le Mondial

"Je ne pense pas aux années, je pense au chemin parcouru" : Guillermo Ochoa réagit à sa sélection pour le Mondial

21:18
Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17

Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17

19:00
LIVE Coupe du monde : une nouvelle règle fait polémique, la France craint l'absence d'un titulaire

LIVE Coupe du monde : une nouvelle règle fait polémique, la France craint l'absence d'un titulaire

18:30
"Une saison exceptionnelle" : Davy Roef aux anges après la qualification européenne de La Gantoise

"Une saison exceptionnelle" : Davy Roef aux anges après la qualification européenne de La Gantoise

20:00
OFFICIEL : Sébastien Pocognoli est limogé par l'AS Monaco

OFFICIEL : Sébastien Pocognoli est limogé par l'AS Monaco

19:50
3
"Si on gagne le Mondial, je suis prêt à me raser la tête" : Amadou Onana promet une folie en cas de sacre

"Si on gagne le Mondial, je suis prêt à me raser la tête" : Amadou Onana promet une folie en cas de sacre

10:00
1
Quelle première saison en Premier League : distinction individuelle de premier choix pour Senne Lammens

Quelle première saison en Premier League : distinction individuelle de premier choix pour Senne Lammens

16:30
Deux Diables Rouges absents pour le dernier entraînement avant le départ pour la Croatie

Deux Diables Rouges absents pour le dernier entraînement avant le départ pour la Croatie

13:30
🎥 Amadou Onana surprend avec un morceau pour la Coupe du monde

🎥 Amadou Onana surprend avec un morceau pour la Coupe du monde

08:30
Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union

Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union

17:30
Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht

Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht

17:00
"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons

"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons

15:30
Adversaire des Diables Rouges, l’Iran dévoile sa liste pour la Coupe du monde… avec des visages familiers

Adversaire des Diables Rouges, l’Iran dévoile sa liste pour la Coupe du monde… avec des visages familiers

15:00
Hans Vanaken dévoile son trio idéal au milieu de terrain de la Belgique

Hans Vanaken dévoile son trio idéal au milieu de terrain de la Belgique

12:30
Changement important pour Adnan Januzaj, à la recherche d'un nouveau défi

Changement important pour Adnan Januzaj, à la recherche d'un nouveau défi

14:20
C'est officiel : un nouveau visage dans le staff technique du Sporting Charleroi

C'est officiel : un nouveau visage dans le staff technique du Sporting Charleroi

14:00
Il rappelle Michy Batshuayi : le Standard vient de sécuriser l'un de ses meilleurs talents

Il rappelle Michy Batshuayi : le Standard vient de sécuriser l'un de ses meilleurs talents

13:00
2
"C'est clairement l'un des sommets de ma carrière" : Bram Van Driessche, seul arbitre belge retenu pour la Coupe du monde, se confie

"C'est clairement l'un des sommets de ma carrière" : Bram Van Driessche, seul arbitre belge retenu pour la Coupe du monde, se confie

12:00
Avec le départ de Burgess, l'Union passe un cap symbolique : la transformation est totale !

Avec le départ de Burgess, l'Union passe un cap symbolique : la transformation est totale !

11:40
2
🎥 Les Parisiens accueillis en héros dans la capitale française après avoir remporté la Ligue des champions

🎥 Les Parisiens accueillis en héros dans la capitale française après avoir remporté la Ligue des champions

11:20
Adem Zorgane absent de la liste de l'Algérie pour la Coupe du monde, un joueur de Charleroi retenu

Adem Zorgane absent de la liste de l'Algérie pour la Coupe du monde, un joueur de Charleroi retenu

11:00
3
Algérie, Mexique, Équateur... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Algérie, Mexique, Équateur... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

11:00
OFFICIEL : le Standard va affronter un grand club européen à Sclessin cet été

OFFICIEL : le Standard va affronter un grand club européen à Sclessin cet été

10:43
2
L'Union Saint-Gilloise peut être fière : son ancien attaquant a brillé avec l'Allemagne

L'Union Saint-Gilloise peut être fière : son ancien attaquant a brillé avec l'Allemagne

07:30
"Ce n'est absolument pas une saison réussie" : la déception est grande à Genk

"Ce n'est absolument pas une saison réussie" : la déception est grande à Genk

08:00
Le Club de Bruges explore une piste surprenante pour remplacer Tzolis

Le Club de Bruges explore une piste surprenante pour remplacer Tzolis

07:00
Le début des hostilités ? L'adjoint d'Antonio Conte fracasse Kevin De Bruyne

Le début des hostilités ? L'adjoint d'Antonio Conte fracasse Kevin De Bruyne

31/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved