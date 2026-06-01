Thibaut Courtois investit dans le KRC Genk : "Le goût d'un retour à la maison"

Thibaut Courtois a réalisé un investissement minoritaire au KRC Genk. La formation limbourgeoise a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié ce lundi.

Le joueur a investi via NXTPLAY, la plateforme d’investissement dans le sport, les médias et la technologie qu’il a cofondée. "Thibaut Courtois revient dans le club où son histoire footballistique a commencé. Et il ne revient pas les mains vides", écrit le KRC Genk.

"Avec cet investissement, le KRC Genk accueille son premier investisseur externe depuis le transfert des activités footballistiques du club dans une société footballistique distincte plus tôt cette année. Ce changement structurel doit permettre au club de se positionner plus solidement sur un marché international du football de plus en plus compétitif", explique le club limbourgeois.

Il ne s'agit pas du premier investissement de Thibaut Courtois dans un club de football via NXTPLAY. Le portier des Diables Rouges a également déjà investi dans le CD Extremadura et Le Mans FC.

Les mots de Thibaut Courtois

Thibaut Courtois s'est exprimé sur sa décision d'investir dans son ancien club : "J’ai recherché l’excellence toute ma vie. Au KRC Genk, je ressens ce même feu et cette même ambition. Cet investissement a vraiment le goût d’un retour à la maison. À travers cet engagement, je veux aider le club à continuer de grandir et à renforcer ses ambitions sportives. Du Limbourg au sommet de l’Europe."

"Le parcours réalisé par le KRC Genk au cours des dernières décennies est tout simplement impressionnant", a-t-il souligné. "Le club repose sur des bases sportives et financières stables et dispose d’une académie de haut niveau. Je veux jouer mon rôle pour l’aider à continuer de grandir. J’ai grandi ici et j’ai vécu de près la force de ce club. C’est pourquoi cet investissement a pour moi non seulement une valeur stratégique, mais aussi une grande signification symbolique."



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Thibaut Courtois returns home to KRC Genk as an investor 💙



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Cet investissement minoritaire s’inscrit dans un programme plus large d’augmentation de capital, qui pourrait rapporter jusqu’à 60 millions d’euros au KRC Genk. Dans le cadre de ce partenariat, NXTPLAY sera également représentée au Conseil d’administration. Thibaut Courtois ne sera donc pas seulement actionnaire : il sera aussi impliqué stratégiquement dans le développement sportif et extra-sportif du club.