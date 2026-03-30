OFFICIEL : le Bayern mise sur l'avenir avec un jeune talent né en 2010

Le Bayern a officiellement annoncé la signature de Matteo Maric, jeune milieu offensif autrichien de 16 ans.

Le joueur né en 2010 a paraphé un contrat de "longue durée" avec le Bayern Campus en provenance de l'académie du RB Salzbourg. Passé par plusieurs clubs autrichiens dans son parcours, Matteo Maric signe son premier contrat en dehors de son pays.

Il franchit évidemment un énorme cap en rejoignant l'un des plus grands clubs d'Europe. L'Autrichien est un joueur offensif assez polyvalent. En plus de son poste de milieu offensif, il peut également évoluer sur les ailes ou en soutien de l’attaquant.

C'est un joueur explosif et à l'aise dans les transitions rapides. Il a également de bonnes qualités de dribbleur et se montre assez agile.

Les mots du directeur du développement des jeunes

Jochen Sauer, directeur du développement des jeunes du Bayern, est ravi de ce transfert : "Nous avons observé Matteo sur une longue période. Il est, pour nous, l’un des talents les plus prometteurs de sa génération en Autriche et nous sommes convaincus qu’il renforcera notre académie.

Nous sommes heureux qu’il franchisse une nouvelle étape au Campus vers le football professionnel et nous sommes très curieux de voir son évolution chez nous", a-t-il conclu



