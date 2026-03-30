Anthony Moris touché au genou avec le Luxembourg : une blessure sérieuse ?

Anthony Moris s'est blessé au genou droit avec le Luxembourg jeudi dernier. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise pourrait malgré tout déjà rejouer ce mardi.

Le Luxembourg dispute en cette période de trêve internationale le 1er tour de qualification de la Ligue des Nations contre Malte. Jeudi, les hommes de Jeff Strasser sont venus à bout de Teddy Teuma et ses coéquipiers en s'imposant 0-2 grâce à Vincent Thill (47e) et Mathias Olesen (90+3).

Le joueur du Standard de Liège s'est d'ailleurs blessé lors de cette rencontre. Il a été contraint de quitter la pelouse sur civière après seulement 38 minutes de jeu.

Anthony Moris, un autre ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise, était lui titulaire dans les cages luxembourgeoises. À la 69e minute de jeu, il a cependant dû céder sa place à Tiago Pereira Cardoso sur blessure.

Une mesure de précaution

Selon le média luxembourgeois Le Quotidien, son problème au genou droit ne serait, heureusement pour lui, le Luxembourg et Al-Khaleej FC, pas grave. Il s'agirait d'une mesure de précaution.



Il devrait alors être disponible pour la rencontre retour de ce 1er tour de qualification. Le Luxembourg recevra Malte ce mardi à 18h00. Les Maltais devront de leur côté se passer de Teddy Teuma.