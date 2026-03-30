Le Bayern de Vincent Kompany prêt à frapper un énorme coup avec un joueur de Premier League ?

Vincent Kompany et le Bayern Munich anticipent déjà le prochain mercato estival. Le coach belge pourrait notamment se tourner vers la Premier League pour se renforcer.

Vincent Kompany connaît évidemment très bien la Premier League grâce à son passage comme joueur à Manchester City et comme entraîneur à Burnley. Il aimerait désormais aller faire son marché de l’autre côté de la Manche.

Sandro Tonali au Bayern ?

Le Bayern verra Leon Goretzka partir librement l’été prochain et doit combler ce vide. Fichajes affirme désormais que le Rekordmeister veut attirer Sandro Tonali.

Le coach belge aurait déjà donné son feu vert pour ce transfert de l’Italien, qui est encore sous contrat jusqu’à la mi-2028. Il faudra donc mettre une somme importante sur la table.

Selon Transfermarkt, l’international italien est actuellement estimé à 80 millions d’euros. En se basant sur des sources allemandes, Fichajes ajoute qu’un premier contact aurait déjà eu lieu afin de voir si le joueur serait intéressé par un transfert.

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Il évolue à Newcastle depuis 2023. Le club anglais l’avait alors recruté pour un peu plus de 60 millions d’euros en provenance de l’AC Milan, qui l’avait lui-même arraché à Brescia. Selon Fabrizio Romano, Manchester United l’a placé sur sa short-list, tandis que Manchester City et Arsenal suivent aussi le dossier.