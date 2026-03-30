Quand Rudi Garcia dévoilera-t-il la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 ?

Rudi Garcia dévoilera sa liste pour le Mondial 2026 dans un peu plus d'un mois et demi. En conférence de presse, le sélectionneur belge a révélé quand devrait être annoncée, plus ou moins, la liste finale.

Les Diables Rouges sont actuellement aux États-Unis pour disputer deux rencontres amicales. Après s'être imposés 2-5 face aux États-Uniens à Atlanta, les hommes de Rudi Garcia se frotteront au Mexique au Soldier Field de Chicago dans la nuit de mercredi. Ces rencontres permettent inévitablement à certains joueurs de gagner des points en vue de la Coupe du monde 2026.

Les pays participant au Mondial auront jusqu'au 30 mai pour soumettre leur liste finale. Au total, ce sont 26 joueurs qui seront appelés par équipe.

La semaine du 18 mai

Rudi Garcia se présentera en conférence de presse pour dévoiler celle de la Belgique. Le nom des acteurs sélectionnés devrait être dévoilé dans la semaine du 18 mai, à en croire Rudi Garcia, qui n'était plus certain de la date exacte.

Celle-ci devrait être annoncée un jeudi ou un vendredi, a annoncé le sélectionneur français. Les 26 Diables Rouges devraient alors être connus soit le 21 mai, soit le 22 mai. La date du 22 semble la plus probable malgré tout, les dévoilements de sélections ayant d'habitude lieu le vendredi.



La Coupe du monde 2026 sera plus longue que les dernières, étant donné que plus d'équipes y participent (48). Le tournoi se tiendra du 11 juin au 19 juillet.