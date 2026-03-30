Quand Rudi Garcia dévoilera-t-il la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 ?

Quand Rudi Garcia dévoilera-t-il la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2627

Rudi Garcia dévoilera sa liste pour le Mondial 2026 dans un peu plus d'un mois et demi. En conférence de presse, le sélectionneur belge a révélé quand devrait être annoncée, plus ou moins, la liste finale.

Les Diables Rouges sont actuellement aux États-Unis pour disputer deux rencontres amicales. Après s'être imposés 2-5 face aux États-Uniens à Atlanta, les hommes de Rudi Garcia se frotteront au Mexique au Soldier Field de Chicago dans la nuit de mercredi. Ces rencontres permettent inévitablement à certains joueurs de gagner des points en vue de la Coupe du monde 2026.

Les pays participant au Mondial auront jusqu'au 30 mai pour soumettre leur liste finale. Au total, ce sont 26 joueurs qui seront appelés par équipe.

La semaine du 18 mai

Rudi Garcia se présentera en conférence de presse pour dévoiler celle de la Belgique. Le nom des acteurs sélectionnés devrait être dévoilé dans la semaine du 18 mai, à en croire Rudi Garcia, qui n'était plus certain de la date exacte. 

Celle-ci devrait être annoncée un jeudi ou un vendredi, a annoncé le sélectionneur français. Les 26 Diables Rouges devraient alors être connus soit le 21 mai, soit le 22 mai. La date du 22 semble la plus probable malgré tout, les dévoilements de sélections ayant d'habitude lieu le vendredi. 


La Coupe du monde 2026 sera plus longue que les dernières, étant donné que plus d'équipes y participent (48). Le tournoi se tiendra du 11 juin au 19 juillet.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique
Rudi Garcia

Plus de news

"Si l'Italie a peur d'affronter le Pays de Galles, c'est qu'il y a un problème" : Dzeko surpris de l'Italie

"Si l'Italie a peur d'affronter le Pays de Galles, c'est qu'il y a un problème" : Dzeko surpris de l'Italie

16:30
Un Mexique déforcé à quelques mois de son Mondial : ce qu'il faut savoir sur l'adversaire des Diables Rouges

Un Mexique déforcé à quelques mois de son Mondial : ce qu'il faut savoir sur l'adversaire des Diables Rouges

14:40
Rudi Garcia va faire tourner : ces Diables peuvent espérer débuter face au Mexique

Rudi Garcia va faire tourner : ces Diables peuvent espérer débuter face au Mexique

11:40
Un ancien buteur du Sporting de Charleroi marque pour ses débuts avec son équipe nationale

Un ancien buteur du Sporting de Charleroi marque pour ses débuts avec son équipe nationale

16:00
"Je ne tournerai jamais le dos à Naples" : Romelu Lukaku clarifie sa situation

"Je ne tournerai jamais le dos à Naples" : Romelu Lukaku clarifie sa situation

11:00
"Catastrophique" : l'OM s'apprête à dévoiler un nouveau logo... qui ne fait pas l'unanimité

"Catastrophique" : l'OM s'apprête à dévoiler un nouveau logo... qui ne fait pas l'unanimité

15:30
Menacé de sanctions, Romelu Lukaku a pris sa décision

Menacé de sanctions, Romelu Lukaku a pris sa décision

10:00
1
OFFICIEL : le Bayern mise sur l'avenir avec un jeune talent né en 2010

OFFICIEL : le Bayern mise sur l'avenir avec un jeune talent né en 2010

15:00
Un ancien joueur du Standard et Diable Rouge agressé en prison

Un ancien joueur du Standard et Diable Rouge agressé en prison

14:20
Ce n'est plus un hasard : dix joueurs d'Arsenal, dont un Diable Rouge, déclarent forfait

Ce n'est plus un hasard : dix joueurs d'Arsenal, dont un Diable Rouge, déclarent forfait

11:20
"Je suis conscient de la réalité" : Hugo Cuypers lucide sur une éventuelle sélection avec la Belgique

"Je suis conscient de la réalité" : Hugo Cuypers lucide sur une éventuelle sélection avec la Belgique

13:30
Le Bayern de Vincent Kompany prêt à frapper un énorme coup avec un joueur de Premier League ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à frapper un énorme coup avec un joueur de Premier League ?

13:00
Une abondance de talents chez les Bleus pour la Coupe du monde : Didier Deschamps bloque déjà 20 joueurs

Une abondance de talents chez les Bleus pour la Coupe du monde : Didier Deschamps bloque déjà 20 joueurs

12:00
2
Un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots : "C'est vraiment inacceptable"

Un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots : "C'est vraiment inacceptable"

07:40
1
Surprise totale : le KRC Genk se sépare d'un pion essentiel du club

Surprise totale : le KRC Genk se sépare d'un pion essentiel du club

12:30
Anderlecht va-t-il encore perdre un top talent faute d'opportunités ? Un club de Premier League intéressé

Anderlecht va-t-il encore perdre un top talent faute d'opportunités ? Un club de Premier League intéressé

10:30
Un grand changement annoncé dans le football africain concernant la CAN

Un grand changement annoncé dans le football africain concernant la CAN

09:30
OFFICIEL : Tottenham se sépare déjà de son entraîneur après un bilan catastrophique

OFFICIEL : Tottenham se sépare déjà de son entraîneur après un bilan catastrophique

09:00
Teddy Teuma vers une nouvelle absence de plusieurs semaines ?

Teddy Teuma vers une nouvelle absence de plusieurs semaines ?

08:30
Anthony Moris touché au genou avec le Luxembourg : une blessure sérieuse ?

Anthony Moris touché au genou avec le Luxembourg : une blessure sérieuse ?

08:00
Un ancien joueur du Standard de Liège a commencé à purger sa peine de prison

Un ancien joueur du Standard de Liège a commencé à purger sa peine de prison

07:20
Un Diable a versé quelques larmes à Atlanta : "Ces derniers mois n'ont pas été faciles"

Un Diable a versé quelques larmes à Atlanta : "Ces derniers mois n'ont pas été faciles"

22:30
"Il a peut-être lâché mentalement à un moment" : Marc Wilmots à cœur ouvert sur Thomas Henry

"Il a peut-être lâché mentalement à un moment" : Marc Wilmots à cœur ouvert sur Thomas Henry

07:00
Garcia hilare, De Bruyne plus dubitatif : les Diables surpris par la sécurité américaine à même le tarmac

Garcia hilare, De Bruyne plus dubitatif : les Diables surpris par la sécurité américaine à même le tarmac

22:00
Affaire à saisir ? Convoité par le Standard il y a deux ans, il pourrait se retrouver libre cet été

Affaire à saisir ? Convoité par le Standard il y a deux ans, il pourrait se retrouver libre cet été

06:30
🎥 Un ancien de Pro League a vécu un cauchemar : la France se promène

🎥 Un ancien de Pro League a vécu un cauchemar : la France se promène

23:02
Contre les consignes de Martinez : Toby Alderweireld revient sur son altercation avec Kevin De Bruyne au Qatar

Contre les consignes de Martinez : Toby Alderweireld revient sur son altercation avec Kevin De Bruyne au Qatar

20:30
La presse américaine étrille les USA après la défaite face aux Diables Rouges

La presse américaine étrille les USA après la défaite face aux Diables Rouges

19:00
Une première à 31 ans : un ancien du Standard T1 d'un soir en D1 ACFF

Une première à 31 ans : un ancien du Standard T1 d'un soir en D1 ACFF

21:40
Six mois et puis s'en va ? Un entraîneur de Pro League ciblé pour succéder à Ron Jans

Six mois et puis s'en va ? Un entraîneur de Pro League ciblé pour succéder à Ron Jans

21:20
🎥 52 ans et toujours aussi dangereux : un ancien d'Anderlecht fait parler la poudre à Anfield

🎥 52 ans et toujours aussi dangereux : un ancien d'Anderlecht fait parler la poudre à Anfield

20:45
"Quand Lukaku n'est pas là, d'autres marquent" : Rudi Garcia satisfait du festival offensif belge

"Quand Lukaku n'est pas là, d'autres marquent" : Rudi Garcia satisfait du festival offensif belge

29/03
"Il ne pouvait pas revenir sans" : la soirée dans un restaurant bavarois qui a tout changé pour Kompany

"Il ne pouvait pas revenir sans" : la soirée dans un restaurant bavarois qui a tout changé pour Kompany

20:00
La décision est prise : un club de Pro League laisse de côté son transfert le plus cher de tous les temps

La décision est prise : un club de Pro League laisse de côté son transfert le plus cher de tous les temps

19:30
Amadou Onana a galéré à son arrivée en sélection : "Il a fallu se mettre au niveau de ces gars-là"

Amadou Onana a galéré à son arrivée en sélection : "Il a fallu se mettre au niveau de ces gars-là"

29/03
Le facteur X des Diables Rouges : "Il n'y en a aucun autre comme lui"

Le facteur X des Diables Rouges : "Il n'y en a aucun autre comme lui"

29/03

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved