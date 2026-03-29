🎥 52 ans et toujours aussi dangereux : un ancien d'Anderlecht fait parler la poudre à Anfield

Ce week-end, les légendes de Liverpool ont croisé le fer avec celles de Dortmund. Un certain Jan Koller avait montré qu'il n'avait rien perdu de son sens du but.

En Angleterre, les trêves internationales sans souvent synonymes de matchs de charité. C'était encore le cas à Anfield ce week-end : un onze composé de légendes de Liverpool recevait d'anciennes gloires de Dortmund pour soutenir plusieurs associations carritatives.

Jürgen Klopp et Kenny Dalglish ont ainsi repris place sur le banc de touche d'Anfield, pendant que d'anciens joueurs comme Jerzy Dudek, Steven Gerrard, Thiago Alcantara ou Ryan Babel rechaussaient les crampons.

En face, Dortmund alignait également quelques noms sentant bons la nostalgie comme Roman Weidenfeller, Kevin großkreutz, Marcel Schmelzer ou Luckas Piszczek. Ce sont toutefois les Reds qui ont pris le meilleur départ, menant 2-0 à la pause.

Koller toujours aussi redoutable

Mais Dortmund ne s'en est pas laissé compter. Les Allemands sont parvenus à revenir à 2-2. Un ancien d'Anderlecht a ainsi fait évoluer le marquoir. Du haut de ses 52 ans (53 demain), Jan Koller a bousculé la défense de Liverpool pour égaliser.

A trademark Jan Koller header brings the Borussia Dortmund legends level at Anfield ⚫️🟡 pic.twitter.com/8JhJClhuVv



— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 28, 2026

Comme à ses plus belles heures, l'attaquant tchèque a fait parler son gabarit pour reprendre un centre et ainsi faire mouche. Celui qui avait inscrit pas moins de 55 buts en 99 matchs pour Anderlecht fera, jusqu'au bout, toujours aussi peur aux défenseurs adverses sur un terrain.