La décision est prise : un club de Pro League laisse de côté son transfert le plus cher de tous les temps

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Photo: © photonews

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Hassane Bandé n'a pas convaincu pour son retour à Malines. Il devra se trouver un autre club pour la saison prochaine.

En allant chercher Hassane Bandé au Burkina Faso à l'été 2017, Malines avait fait une affaire en or. Un an plus tard, le petit ailier gauche était vendu à l'Ajax pour plus de huit millions d'euros. Toujours le transfert le plus cher de l'histoire du KV actuel malgré le passage de joueurs comme Hugo Cuypers ou Aster Vranckx après lui.

Mais à Amsterdam, Bandé n'a jamais eu l'occasion de confirmer. Dès ses premiers jours aux Pays-Bas, une déchirure du ligament croisé l'a mis un an sur la touche. A son retour, il n'était plus le même joueur.

Auteur de 11 buts en 25 matchs de Pro League un an auparavant, il a alors été prêté en Suisse et en Croatie. L'Ajax l'a finalement cédé à Amiens, d'où il est ensuite parti à Helsinki. Après son passage en Finlande, Bandé est resté près de quatre mois sans club.

Plus le même coup de rein qu'à ses débuts

C'est Malines qui a tenté de le relancer en octobre dernier, prêt à se montrer patient face à son manque de rythme. Mais le petit Burkinabé n'a jamais vraiment réussi à monter dans le train en marche. Son bilan ? Huit montées au jeu, pas la moindre titularisation. 


En fin de contrat au mois de juin, Bandé avait dans son contrat une option pour prolonger d'une saison supplémentaire. Sans surprise, Het Laatste Nieuws rapporte que le club a pris la décision de ne pas l'activer. Le joueur devra donc se retrouver un nouveau club cet été.

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