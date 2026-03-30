Affaire à saisir ? Convoité par le Standard il y a deux ans, il pourrait se retrouver libre cet été

Malines compte plusieurs joueurs en fin de contrat dans son noyau. Parmi eux, Mory Konaté vivra un été indécis.

C'est une pratique régulière à Malines (et dans d'autres clubs) depuis plusieurs années : au moment de signer les contrats, la direction négocie avec le joueur une clause qui, si elle est levée, permet d'être lié au club pour une saison supplémentaire.

Plusieurs éléments du noyau malinois y sont confrontés cet été, avec une fin de contrat en juin, mais cette fameuse option qui peut déboucher sur un séjour prolongé.

La direction place ses pions

Il faut toutefois que les dirigeants soient convaincus de la plus-value du joueur en question. Pour Redouane Halhal, la question ne s'est pas vraiment posée. L'Algérien suscitait l'intérêt de l'Hellas Vérone cet hiver, sa clause a été levée pour faire monter son indemnité de transfert.

Het Nieuwsblad rapporte en revanche que Mory Konaté n'a pas été prolongé de la sorte. L'international guinéen, convoité par le Standard il y a deux ans, pourrait donc se retrouver libre en fin de saison.



Vu son expérience en D1A et sa robustesse dans l'entrejeu ou au coeur de la défense, Malines n'est pas fermé à renégocier un nouveau contrat cet été. Mais ce serait alors avec un salaire revu à la baisse.