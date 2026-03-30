Teddy Teuma vers une nouvelle absence de plusieurs semaines ?

Teddy Teuma pourrait à nouveau manquer plusieurs semaines de compétition. Le joueur du Standard de Liège est touché au mollet droit.

Jeudi, lors de la rencontre entre Malte et le Luxembourg (0-2), Teddy Teuma a été contraint de céder sa place. Après 38 minutes de jeu, il a été remplacé par Jake Grech. Un véritable coup dur pour Malte mais aussi le Standard, qui s'apprête à disputer les Europe Playoffs.

Au moment de sa sortie, le joueur grimaçait beaucoup. Il a récemment passé des examens avec son équipe nationale, des résultats sont attendus en ce début de semaine par le Standard de Liège. Il pourrait être absent plusieurs semaines selon Sudinfo.

Une chose semble sûre, il sera de toute façon absent contre OHL ce samedi. Les Rouches se déplaceront au King Power at Den Dreef Stadium pour leur premier match d'Europe Playoffs. L'absence du Maltais est évidemment une très mauvaise nouvelle pour le Standard, qui était satisfait de le voir faire son retour après avoir été écarté des terrains pendant plusieurs semaines suite à une blessure aux ischio-jambiers.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026

Le milieu de terrain est sous contrat avec le Matricule 16 jusqu'en fin de saison. Une éventuelle prolongation de contrat sera certainement évoquée prochainement. La décision des Rouches pourrait bien être influencée par ces blessures.



Ce mardi, Malte affrontera le Luxembourg en match retour du 1er tour de qualification de la Ligue des Nations. Au match aller, les Maltais se sont inclinés 0-2. Sans Teddy Teuma, ils espèrent renverser la tendance. Côté luxembourgeois, Anthony Moris, sorti également sur blessure lors du match aller, devrait bien être dans les cages.