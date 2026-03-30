Un ancien joueur du Standard de Liège a commencé à purger sa peine de prison

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Eddy Snelders est bien derrière les barreaux. L'ancien joueur du Standard, du Lierse ou encore de l'Antwerp s'est présenté de lui-même la semaine dernière à la prison de Turnhout pour y purger sa peine.

Il y a un mois et demi, Eddy Snelders, âgé de 66 ans, a été condamné à cinq ans de prison, dont dix-huit mois ferme. Il a été reconnu coupable notamment de voyeurisme, d’exhibitionnisme et d’attentat à la pudeur.

Le tribunal s’est montré sévère, notamment parce que, dans plusieurs cas, il y avait eu un contact physique avec les victimes. Cet élément a lourdement pesé dans la décision finale.

Eddy Snelders purge actuellement sa peine de dix-huit mois de prison ferme

Comme il s’agit de faits de mœurs, il était déjà clair que l'ancien joueur du Standard devrait effectivement purger sa peine. Après avoir reçu sa convocation, il s’est donc présenté à la prison.

Selon les informations du Nieuwsblad, il se trouve actuellement sous un régime carcéral ordinaire à Turnhout. Son avocat n’a, pour l’instant, pas réagi à cette évolution.


À terme, sa défense pourrait introduire une demande afin qu’une partie de sa peine soit exécutée sous surveillance électronique. Pour le moment, il reste toutefois en détention.

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