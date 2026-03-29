Six mois et puis s'en va ? Un entraîneur de Pro League ciblé pour succéder à Ron Jans

Ron Jans fera ses adieux au FC Utrecht (et au football professionnel dans son ensemble) en fin de saison. Cela pourrait avoir des conséquences à l'Antwerp.

L'Antwerp vit jusqu'ici une saison particulièrement compliquée. Le Great Old avait beau viser le top 6 jusqu'à un stade avancé de la phase classique, il n'a pris que 35 points sur 90 et disputera les Europe Play-offs.

Même le changement d'entraîneur après le limogeage de Stef Wils n'a pas rapporté grand-chose. C'est surtout l'élimination en coupe à domicile contre Anderlecht (après avoir fini l'aller à 11 contre 9) qui a fait mal.

Joseph Oosting est pourtant encore sous contrat au Bosuil jusqu'en juin 2028. Mais reste à voir si le Néerlandais sera encore sur le banc la saison prochaine.

Un retour au pays pour Oosting ?

Aux Pays-Bas, l'insider Edjeuitnoord rapporte qu'Oosting figurerait sur la short-list du FC Utrecht, actuel septième de l'Eredivisie, pour en devenir l'entraîneur la saison prochaine.



Le contrat de Ron Jans y arrive à son terme et ne sera pas prolongé, l'ancien entraîneur du Standard prendra en effet sa retraite à l'issue de la saison. Avant de rejoindre l'Antwerp, Joseph Oosting s'était fait un nom en Eredivisie avec 167 matchs sur les bancs de Twente et de Waalwijk. Prendra-t-il bientôt les rênes d'un troisième club du championnat néerlandais ?