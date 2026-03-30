Un ancien joueur du Standard et Diable Rouge agressé en prison

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Eddy Snelders est actuellement en prison depuis quelques jours. Et pour l'ancien Diable Rouge, passé notamment par le Standard et le Lierse, les choses ne se passent pas comme prévu.

Eddy Snelders est incarcéré après sa condamnation pour voyeurisme, exhibitionnisme et agression sexuelle sur sa voisine et sa belle-fille. Il a écopé d’une peine de cinq ans de prison, dont dix-huit mois ferme.

L'ancien footballeur est incarcéré depuis la semaine dernière. Il devra purger au moins six mois effectifs avant de pouvoir introduire une demande de libération anticipée sous bracelet électronique.

Lors de sa première promenade collective, la situation a rapidement dégénéré. Plusieurs détenus s’en sont pris à lui. Il a reçu un coup à la tête, sans pouvoir identifier son agresseur.

Selon Het Laatste Nieuws, cet incident a profondément marqué Eddy Snelders. Une enquête a été ouverte, mais les images de vidéosurveillance n’ont pas permis de déterminer les responsabilités. L'homme de 66 ans a demandé à être transféré dans une autre prison.

Des mesures de sécurité

"Cela sera traité comme n’importe quel autre incident en prison", a déclaré Kathleen Van de Vijver, porte-parole de l’administration pénitentiaire, au journal. "La directive générale prévoit qu’après ce type d’incident, des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être prises."





"Cela peut par exemple signifier que le détenu concerné ira désormais seul en promenade. Cela se décide au cas par cas, en concertation entre la direction de la prison et le détenu", a-t-elle conclu.