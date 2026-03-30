Une abondance de talents chez les Bleus pour la Coupe du monde : Didier Deschamps bloque déjà 20 joueurs

La France dispose actuellement d'un luxe incroyable en matière de talent, comme l'a encore démontré le match amical contre la Colombie. La France a suffisamment de qualité pour composer trois sélections très compétitives capables de disputer une Coupe du monde.

Didier Deschamps avait laissé des cadres comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Hugo Ekitike et Michael Olise sur le banc, mais malgré cela, l’équipe alignée restait d’un très haut niveau. Cela souligne à quel point la sélection française est actuellement riche et solide.

En vue de la Coupe du monde, le sélectionneur devra faire des choix compliqués. Seuls 26 joueurs pourront être retenus, alors que la concurrence est forte à presque tous les postes. Le sélectionneur a toutefois indiqué après la rencontre qu’il avait déjà une idée assez claire de la direction à prendre. "Des certitudes en football… disons que j’ai déjà mes convictions", a-t-il déclaré après le match.

Ces convictions se traduisent par une structure bien définie au sein de son groupe. "L’objectif est d’avoir trois joueurs disponibles à chaque poste", a expliqué Didier Deschamps. Il veut ainsi conserver suffisamment d’options et de flexibilité durant le tournoi, notamment en cas de blessure ou de suspension.

Une concurrence féroce pour les six dernières places

Selon le sélectionneur français, l’ossature de son groupe est déjà quasiment fixée. "Il y en a une vingtaine qui, s’ils n’ont pas de problème physique, seront là", a assuré le coach français. Cela signifie qu’il ne reste qu’un nombre limité de places pour les joueurs qui devront se montrer dans les mois à venir.

Les derniers choix ne seront pas simples, a-t-il insisté. "Ensuite, cela dépendra de critères sportifs et d’autres facteurs." Le sélectionneur sait qu’il devra prendre des décisions difficiles dans un vivier de talents particulièrement dense.



Lire aussi… 🎥 Un ancien de Pro League a vécu un cauchemar : la France se promène ›

Cela signifie inévitablement que certains grands noms devront rester à la maison. "Même avec une large sélection, je sais très bien que je ne prendrai pas certains très bons joueurs, parce que j’en ai d’autres que je considère meilleurs à ma disposition", a conclu Deschamps.