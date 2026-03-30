Surprise totale : le KRC Genk se sépare d'un pion essentiel du club

Le KRC Genk a annoncé ce lundi qu'il se séparait de son CEO Luc Hooybergs d'un commun accord. Le président Peter Croonen assurera provisoirement la gestion quotidienne du club avec la direction.

Luc Hooybergs était à la tête du club limbourgeois depuis septembre 2024, lorsqu’il avait succédé à Erik Gerits. Ce dernier avait ensuite repris le rôle de Head of Community. Le passage de Luc Hooybergs à Genk aura donc finalement été assez bref.

Avant son arrivée dans le football, il avait mené une solide carrière dans le monde de l’entreprise, notamment chez Nike. Il avait joué un rôle important dans le développement du campus Nike de Laakdal et Ham, avant d’occuper également des fonctions de premier plan à Hilversum puis à Portland, aux États-Unis.

Il est revenu avec satisfaction sur son passage à Genk : "Je suis reconnaissant pour l’opportunité que j’ai reçue ici et fier des étapes que nous avons franchies ensemble. Après une carrière de trente ans dans le monde de l’entreprise, j’ai trouvé particulièrement stimulant de pouvoir mettre mon expérience au service d’un environnement footballistique dynamique."

Genk et son CEO Luc Hooybergs se séparent d’un commun accord

Le CEO estimait toutefois que le moment était venu d’emprunter une nouvelle voie : "À un moment donné, on sent qu’il est temps de se tourner vers un nouveau défi personnel. Pour moi, ce moment est arrivé. Je suis heureux d’avoir pu apporter ma pierre à l’édifice au club de mon cœur. Je suis supporter depuis de nombreuses années et je le resterai toujours."



Peter Croonen a lui aussi salué le travail accompli. "Avec Luc, nous avons mis en place de beaux changements," a-t-il souligné. "Tout n’est pas visible pour le grand public, mais il s’agit bel et bien d’étapes précieuses dans notre processus de professionnalisation." Sur le plan sportif, Genk fait désormais face à un nouveau défi : après avoir manqué les Champions’ Play-offs, le club devra lutter dans les Europe Play-offs pour décrocher un ticket européen.