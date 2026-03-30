"Catastrophique" : l'OM s'apprête à dévoiler un nouveau logo... qui ne fait pas l'unanimité

L'OM va dévoiler son nouveau logo dans les prochains jours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait réagir les supporters... mais pas positivement.

Cet écusson sera le douzième de l'histoire du club marseillais. Il a un design plus modernisé et épuré. Il présente une forme arrondie avec le "M" emblématique. La devise "Droit au but" est placée en bas tandis que l'étoile jaune conserve sa place.

Selon le média La Provence, il devrait être probablement dévoilé le mercredi 8 avril. Ce dévoilement du nouveau logo devrait avoir lieu lors du dîner de gala du programme "Treizième hOMme".

Un logo qui ne fait pas l'unanimité

Problème, ce logo ne fait pas l'unanimité. De nombreux internautes ont donné leur avis, et la majorité est déçue de ce nouveau logo, qui remplacera l'actuel qui était en place depuis 2004.

Voici quelques commentaires qui critiquent ce nouveau logo : "On dirait le logo de Volkswagen", "On dirait le logo de l’Inter dans une autre couleur", "Je rêve ou quoi, la chute de mon club continue, c’est quoi ça ?", "Le logo est éclaté, l’actuel est mieux", "Je le trouve catastrophique".

Certains craignent une rupture claire avec l'identité marseillaise. Celui-ci est inspiré du style "Art Déco". À noter que l’OM a carrément envisagé de retirer l’étoile et la devise "Droit au but", avant de finalement choisir de conserver ces deux éléments.



