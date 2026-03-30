"Je ne tournerai jamais le dos à Naples" : Romelu Lukaku clarifie sa situation

"Je ne tournerai jamais le dos à Naples" : Romelu Lukaku clarifie sa situation
Photo: © photonews
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Romelu Lukaku s'est exprimé dans une story Instagram sur sa situation, qui enflamme la presse ces derniers jours.

Le Diable Rouge fait énormément parler de lui pour avoir choisi de faire sa rééducation en Belgique plutôt qu'à Naples. Le club italien n'a d'ailleurs pas apprécié son choix de ne pas revenir au club, et un ultimatum a été posé pour un retour ce mardi, sans quoi il serait sanctionné. Il a finalement décidé de revenir à Naples ce lundi soir.

"Cette saison a été très compliquée pour moi, entre la blessure et une perte personnelle. Je sais qu’il y a eu beaucoup de bruit autour de ma situation ces derniers jours et il est important de clarifier les choses", démarre Romelu Lukaku dans son communiqué.

"La vérité, c’est que ces dernières semaines, je ne me sentais pas bien physiquement", souligne le buteur. "J’ai fait des examens en Belgique et ils ont révélé une inflammation et du liquide au niveau du fléchisseur de la hanche, près de mon tissu cicatriciel. C’est le deuxième problème que je rencontre depuis mon retour début novembre." 

Sa rééducation en Belgique

Mais alors pourquoi avoir choisi de faire sa rééducation en Belgique plutôt qu'à Naples ? "J’ai choisi de faire ma rééducation en Belgique afin de pouvoir aider lorsque je serai appelé. Je pense que la plupart d’entre vous ont vu l’interview que j’ai donnée à Vérone. Je ne tournerai jamais le dos à Naples, jamais. Il n’y a rien que je souhaite plus que jouer et gagner avec mon équipe… mais pour l’instant, je dois m’assurer d’être à 100 % sur le plan médical, car je ne l’ai pas été récemment, et cela m’a aussi affecté mentalement.

Lire aussi… Menacé de sanctions, Romelu Lukaku a pris sa décision
Cela a été une année difficile… mais au final, je reviendrai et j’aiderai Naples ainsi que l’équipe nationale à atteindre leurs objectifs lorsque je serai appelé. C’est tout ce que je veux."

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