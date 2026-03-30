Un grand changement annoncé dans le football africain concernant la CAN

La CAN passera de 24 à 28 équipes lors de la prochaine édition, qui aura lieu en 2027. Le comité exécutif de la CAF a annoncé la nouvelle dimanche.

La Confédération africaine de football (CAF) a pris cette décision forte pour la prochaine édition qui se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Le format exact de la compétition n'est pas encore connu.

Le football africain connaît décidément de nombreuses nouveautés ces derniers mois. Il a également récemment été annoncé qu'il y aura une Ligue des Nations africaine basée sur le système UEFA qui débutera à partir de 2029 et qui aura lieu tous les deux ans. La CAN passera, quant à elle, à partir de 2028 de tous les deux ans à tous les quatre ans.

La CAN avait lieu tous les deux ans depuis la première édition de 1957. C'est donc une véritable révolution, tout comme ce passage à 28 équipes qui va aussi changer beaucoup de choses.

Un contexte tendu

Cela intervient dans un contexte tendu dans le football africain. Le Maroc a récemment été désigné vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert près de deux mois après avoir perdu la finale contre le Sénégal.



Les Sénégalais ont malgré tout présenté leur trophée au Stade de France samedi à l'occasion d'un match amical entre la nation africaine et le Pérou (2-0). Ils ont d'ailleurs choisi de ne pas se laisser faire : le Tribunal arbitral du sport a été saisi pour contester cette décision.