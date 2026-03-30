Un ancien buteur du Sporting de Charleroi marque pour ses débuts avec son équipe nationale

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L'ancien Carolo Nadhir Benbouali a fait ses premiers pas sous les couleurs de l'Algérie et s'est montré décisif en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive.

L'Algérie affrontait le Guatemala en match amical vendredi dernier. Les Algériens se sont facilement imposés sur le score de 7-0. Amine Gouiri (19’, 60’), Riyad Mahrez (31’, P), Achref Abada (45+1’), Houssem Aouar (47’), Farès Ghedjemis (76’) et... Nadhir Benbouali (82’) sont les buteurs dans cette rencontre. 

Un but et un assist pour Nadhir Benbouali 

L'ancien Zèbre est monté au jeu à la 62e minute de jeu à la place de l'attaquant de l'OM, Amine Gouiri. Au moment de son entrée, le score était déjà de 5-0 et il s'est encore alourdi en fin de match.

D'abord via Farès Ghedjemis, qui a parfaitement été servi par Nadhir Benbouali. L'ex-Carolo, qui évolue désormais au ETO FC en première division hongroise, a ensuite planté un but pour sceller le score à 7-0. À noter que le milieu de Charleroi, Yacine Titraoui, a joué 78 minutes de jeu.

Ce mardi, le pays africain du Nord affrontera un adversaire plus coriace. À 20h30, les hommes de Vladimir Petković disputeront une rencontre amicale contre l'Uruguay en guise de préparation pour la prochaine Coupe du monde qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.


Au Mondial 2026, l'Algérie figure dans le groupe J. La nation affrontera le tenant du titre, l'Argentine, mais aussi l'Autriche et la Jordanie.

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