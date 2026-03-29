Une première à 31 ans : un ancien du Standard T1 d'un soir en D1 ACFF

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Rochefort vit des Playoffs compliqués en D1 ACFF. Contre Virton, c'est Corentin Fiore qui a pris l'équipe en charge.

Après le bilan inaugural d'un point sur douze pour débuter les Playoffs, Rochefort a rendu les armes à Virton samedi. L'Excel a marqué deux buts en trois minutes juste avant la mi-temps (dont un de classe mondiale de la part d'Ihab Goudani).

Malgré la réduction du score de Grégory Perseo dans le temps additionnel, Rochefort est reparti bredouille. Sur le banc unioniste, on notait l'absence de Jeffrey Rentmeister.

Rochefort fait contre mauvaise fortune bon coeur

Comme l'explique SudInfo, le T1 rochefortois vit des problèmes d'ordre privé, c'est donc Corentin Fiore qui était en charge de l'équipe ce week-end. L'ancien défenseur du Standard avait mis un terme à sa carrière au Parc des Roches l'été dernier.

Depuis, il a intégré le staff, pris sous son aile par Jeffrey Rentmeister. Son vécu au plus haut niveau (50 matchs sous le maillot du Standard) doit désormais servir au groupe pour sortir de cette mauvaise passe.



En fin de saison, il sera notamment rejoint par Guillaume Hubert. L'ancien coéquipier de Fiore à Sclessin a confirmé qu'il rejoindrait Rochefort à l'issue de son contrat au RWDM.