Tubize-Braine craque à Habay, le Crossing se réveille contre le SL 16 : les résumés de D1 ACFF

Tubize-Braine craque à Habay, le Crossing se réveille contre le SL 16 : les résumés de D1 ACFF
Photo: © photonews

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La cinquième journée des Playoffs de D1 ACFF s'est poursuivie cette après-midi, avec trois rencontres au programme. Petit tour d'horizon des résultats.

Après les victoires de Mons à Meux et de Virton contre Rochefort, Tubize-Braine était sous pression pour son déplacement à Habay. Malgré la sortie sur blessure de Victor Trento, le match a bien commencé pour Habay, qui a ouvert le score au quart d'heure grâce à son capitaine François Reyter sur phase arrêtée.

Dos au mur, Tubize a plié une seconde fois à dix minutes de la mi-temps. Les Brabançons regretteront d'avoir laissé à Valentin Thomas l'occasion de s'avancer et frapper aux abords du rectangle.

Menés 2-0 au repos, les visiteurs ont poussé à la reprise, mais ont vu leur réduction du score être annulée pour hors-jeu. Les derniers assauts n'y ont rien changé : Tubize-Braine s'incline de deux buts et perd encore du terrain sur la tête du classement.

Le Crossing répond présent

En Playdowns, l'Union Saint-Gilloise a fait le boulot en s'imposant 1-3 à Stockay.  Jordan Botaka et Youssef Hamoutahar avaient déjà fait 0-2 après 32 minutes. Alessio Sternon a relancé le suspense avant la pause, de quoi valoir une deuxième mi-temps plus accrochée. Les jeunes Unionistes y ont survécu, refaisant même le break dans le temps additionnel.


En bas de tableau, le Crossing Schaerbeek disputait un match crucial face au SL 16. Secoué par le départ d'Emilio Ferrera, le Crossing a apporté la réponse attendue en s'imposant 3-2, notamment grâce à un petit bijou de Ben Yagan sur coup franc. Une victoire qui permet aux Bruxellois de revenir à deux points des jeunes du Standard.

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 Journée 22
Namur Namur 1-2 Union SG Union SG
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-0 Mons Mons
Virton Virton 2-1 Charleroi Charleroi
Meux Meux 0-0 Tubize-Braine Tubize-Braine
SL16 FC SL16 FC 0-1 Rochefort Rochefort
Schaerbeek Schaerbeek 0-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
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