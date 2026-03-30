Rudi Garcia va faire tourner : ces Diables peuvent espérer débuter face au Mexique

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Rudi Garcia va faire tourner : ces Diables peuvent espérer débuter face au Mexique
Photo: © photonews
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On le sait : le onze qui débutera face au Mexique dans la nuit de mardi à mercredi sera très différent de celui qui a commencé à Atlanta contre les USA. Mais qui pourrait en profiter ?

Matz Sels

C'est déjà une certitude : Senne Lammens cèdera sa place à Matz Sels entre les perches. Une récompense logique pour un fidèle serviteur de l'équipe nationale, qui a fait mieux que le job en l'absence de Thibaut Courtois sous Tedesco. Si sa saison compliquée à Nottingham l'a peut-être fait passer de n°2 à n°3, Sels voudra se montrer, même si on espère toujours ne pas trop avoir besoin de son gardien de but. 

Koni De Winter

On aurait déjà parié sur sa titularisation face aux USA, et on serait désormais vraiment surpris qu'il ne commence pas contre le Mexique. Auteur d'une énorme saison avec l'AC Milan, Koni De Winter a grillé quelques cartouches en sélection, mais sur papier, il est un sacré candidat pour être titulaire aux côtés de Debast en juin.

Arthur Theate 

Garcia ne fera probablement pas 11 changements, et l'un des deux défenseurs centraux de samedi pourrait donc bien être reconduit. Mais Theate n'a pas joué une minute samedi, et on peut donc partir du principe qu'il a de grandes chances de démarrer mardi. Garcia le connaît par coeur, en a fait un incontournable : De Winter sera-t-il son complément ou son concurrent ? 

Joaquin Seys 

En théorie, il y a peu de chances qu'un joueur de Bruges prenne la place d'un joueur de Brighton à la Coupe du Monde... mais Seys fait une saison XXL, et De Cuyper est un peu à la peine. Face aux USA, il a été l'un des moins bons Diables Rouges. Voir Joaquin Seys démarrer face au Mexique serait donc une demi-surprise.

Youri Tielemans 

S'il ne démarre pas, c'est pour raisons physiques, mais le capitaine tiendra probablement à être titulaire dans l'un des deux matchs de la trêve internationale. Rudi Garcia attendra certainement de voir son état de forme mais si Tielemans est fit, il débutera dans l'entrejeu.

Dodi Lukebakio 

Peut-il faire en tant que titulaire ce qu'il a fait samedi en montant au jeu ? C'est peut-être le prochain grand défi de l'homme du match de samedi, Dodi Lukebakio. Son doublé face aux USA a rappelé au public que sauf surprise, il sera bel et bien dans les 26 qui iront à la Coupe du Monde ; il devrait être récompensé par une titularisation. 

Lucas Stassin 

Aucune minute de temps de jeu : Lucas Stassin faisait certainement partie des grands déçus samedi. Et si c'était pour mieux débuter face au Mexique ? Loïs Openda recevrait un sacré message si c'était le cas, mais c'est un scénario plausible. 

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