OFFICIEL : Tottenham se sépare déjà de son entraîneur après un bilan catastrophique

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Tottenham a annoncé se séparer de son entraîneur Igor Tudor. Au club depuis le 14 février dernier, le Croate plie déjà bagage.

Arrivé en véritable pompier de service, il avait la lourde tâche d'améliorer la situation de Tottenham. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Il a signé avec son équipe un bilan de 1 sur 15 en Premier League ainsi qu'une élimination en 1/8e de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid.

Tottenham est la dernière équipe non-relégable de Premier League. Seule une unité sépare le club londonien de la zone rouge après 31 journées de championnat. Autant vous dire que la situation est urgente, qui plus est pour une équipe comme Tottenham. Voir le club descendre serait une véritable catastrophe.

"Nous pouvons confirmer qu’il a été convenu d’un commun accord que l’entraîneur principal Igor Tudor quitte le club avec effet immédiat", a écrit le club anglais dans un communiqué avant de préciser : "Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci ont également quitté leurs fonctions respectives d’entraîneur des gardiens et de préparateur physique. Nous remercions Igor, Tomislav et Riccardo pour leurs efforts au cours des six dernières semaines, durant lesquelles ils ont travaillé sans relâche." 

Igor Tudor a perdu son papa

Igor Tudor a récemment perdu son père, Tottenham a tenu à lui apporter son soutien à lui et à sa famille : "Nous tenons également à souligner le deuil qu’Igor a récemment traversé et lui adressons tout notre soutien, ainsi qu’à sa famille, dans cette période difficile."


Le dernier match d'Igor Tudor à la tête des Spurs a été une véritable catastrophe. Les hommes du tacticien croate se sont inclinés 0-3 contre Nottingham Forest.

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