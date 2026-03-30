Menacé de sanctions, Romelu Lukaku a pris sa décision

Romelu Lukaku va rentrer à Naples ce lundi. Le joueur doit revenir au club d'ici mardi, sous peine de sanctions.

Romelu Lukaku avait choisi de suivre un programme individuel en Belgique plutôt que de rentrer à Naples après avoir quitté la sélection belge. Une décision très mal perçue du côté napolitain, où un ultimatum lui a été posé : s’il ne revient pas au club avant ce mardi, il sera écarté du groupe et sanctionné financièrement.

À en croire le journal souvent bien informé Il Mattino, le Diable Rouge va revenir à Naples ce lundi. Il a réservé son vol privé pour ce lundi soir.

Naples furieux

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, ainsi que le directeur sportif Giovanni Manna, sont personnellement impliqués dans ce dossier. Les deux hommes n'ont pas apprécié la décision du Belge.

Romelu Lukaku ne devrait en tout cas pas être écarté du groupe. Il pourrait cependant bien se faire remonter les bretelles sévèrement. De quoi avoir un impact sur sa situation au club ? Seul l'avenir nous le dira.

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Un départ l'été prochain semble en tout cas probable. La tension entre le club et le joueur monte et ce ne serait donc pas une surprise de le voir partir. Son contrat avec Naples court actuellement jusqu'au 30 juin 2027. Blessé pendant une grande partie de cette saison, le buteur n'a disputé que sept matchs depuis le début de l'exercicie.