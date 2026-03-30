Un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots : "C'est vraiment inacceptable"

S'il y a bien un "détail" que les spectateurs ont remarqué lors du match entre les États-Unis et la Belgique, c'est la ressemblance entre les maillots des deux équipes. L'ancien Diable Rouge, Marc Degryse, a donné son avis sur cette situation.

Cette ressemblance entre les deux maillots n'a d'ailleurs pas gêné que les spectateurs. Les joueurs eux-mêmes ont également eu du mal à distinguer les maillots. "Il fallait parfois y regarder à deux fois," avait souligné Jérémy Doku après la rencontre. "Pour un joueur rapide comme moi, c'est difficile. J'aurais préféré des couleurs plus évidentes, même si c'est un joli maillot." Amadou Onana avait de son côté lâché que "c'était horrible."

Les Diables Rouges n'ont évidemment pas été les seuls gênés, Christian Pulisic s'était aussi exprimé sur le sujet : "Tout le monde était un peu choqué. C'était difficile. Ça ne peut pas arriver."

Les mots de Marc Degryse

Le consultant et ancien Diable Rouge, Marc Degryse, n'a pas mâché ses mots au micro de VTM. Selon lui, cela est "inadmissible".

"Le football est un produit qui doit être vendu," a-t-il pointé. "Tout doit toujours être amélioré, mais ils ont quand même réussi à rendre le match pénible à cause des maillots. Cela va complètement à l’encontre de toute logique commerciale. C’est vraiment inacceptable."



Ce mercredi, dans la nuit de dimanche (3h00 heure belge), les Diables Rouges affronteront le Mexique à Chicago au Soldier Field. Espérons cette fois qu'il n'y ait en tout cas plus de problèmes avec les maillots.