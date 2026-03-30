"Il a peut-être lâché mentalement à un moment" : Marc Wilmots à cœur ouvert sur Thomas Henry

Thomas Henry vit une saison bien compliquée au Standard. Marc Wilmots s'est épanché sur le cas de l'un de ses premiers transferts de l'été dernier.

Et dire que Thomas Henry avait commencé la saison avec deux buts et un assist lors des trois premiers matchs. Depuis, l'ancien buteur de Louvain est beaucoup moins en réussite (une seule réalisation) et a perdu sa place de titulaire.

Il a même un temps disparu de la sélection. Interrogé par SudInfo, Marc Wilmots tente de trouver une explication : "Je ne sais pas où se situe le problème. Thomas Henry a peut-être lâché mentalement à un moment".

La confiance en a pris un coup

En termes de buteurs, Wilmots sait de quoi il parle. Les bouleversements en cours de saison ont changé la donne pour le Français : "Quand je l’ai recruté, c’était pour les qualités que son profil pouvait nous apporter. Mais on a changé de système et il nous faut davantage de vitesse".

Thomas Henry dispose encore d'un an de contrat à Sclessin. Et son profil ne colle plus avec les besoins premiers de l'équipe : "Pour le moment, dans un 3-4-3 avec une pointe, on a besoin de vitesse en reconversion".



Mais le club ne compte pas le mettre à l'écart : "Il est encore un joueur du Standard et c’est au coach de l’utiliser ou non. Il est rentré à l’Antwerp dans un match où nous étions fort présents dans le rectangle adverse, là, il doit être utile. Bien sûr qu’il peut encore rendre des services", conclut Wilmots.