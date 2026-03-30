Ce n'est plus un hasard : dix joueurs d'Arsenal, dont un Diable Rouge, déclarent forfait

Nouvelle étonnante en Premier League : Piero Hincapié doit renoncer au match amical entre l'Équateur et les Pays-Bas. Il devient ainsi le dixième joueur d'Arsenal à déclarer forfait durant cette trêve internationale.

Les absences à Arsenal ne sont pas un hasard. La formaton anglaise est pleinement engagée dans la course au titre et ne veut prendre aucun risque avec ses cadres. L’équipe dirigée par Mikel Arteta occupe actuellement la tête du championnat.

La situation est toutefois moins confortable qu’elle n’y paraît. Manchester City accuse neuf points de retard, mais compte encore un match en moins. De plus, les deux équipes doivent encore s’affronter dans un duel direct qui pourrait s’avérer décisif dans la course au titre.

Arsenal ne veut prendre aucun risque dans la course au titre

Le club londonien est d’ailleurs connu pour gérer ses joueurs avec prudence durant les périodes internationales. Des blessures ou une surcharge à ce moment de la saison pourraient en effet avoir un impact majeur sur ses ambitions de titre.

Outre Hincapié, plusieurs autres joueurs ont également déclaré forfait, dont Leandro Trossard, Bukayo Saka et Declan Rice. Certains ont disputé un premier match international, d’autres sont restés directement au repos.



Cette tendance marquée illustre l’importance des prochaines semaines pour Arsenal. Avec le titre à portée de main, le club ne veut rien laisser au hasard, même si cela peut susciter des interrogations du côté des sélections nationales.