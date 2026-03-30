Anderlecht va-t-il encore perdre un top talent faute d'opportunités ? Un club de Premier League intéressé

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Photo: © photonews

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Nunzio Engwanda est considéré depuis des années comme l'un des plus grands talents défensifs d'Anderlecht, mais il est encore loin d'avoir réellement percé en équipe première. Le défenseur central de 18 ans n'a d'ailleurs plus reçu la moindre chance cette saison. Un club anglais le suit de près.

La saison dernière, Nunzio Engwanda n’a eu droit qu’à trois apparitions avec l’équipe première. Il est ensuite retombé dans l’ombre, alors même qu’Anderlecht cherchait à ce moment-là plus de stabilité défensive. Ce manque de confiance soulève des questions quant à son avenir chez les Mauves.

Entre-temps, l’international jeunes continue de se montrer avec les RSCA Futures, où il porte même le brassard de capitaine. Avec 21 matches, un but et une passe décisive en Challenger Pro League, il confirme son potentiel à un niveau inférieur.

Aston Villa s’intéresse à Nunzio Engwanda

Sur la scène internationale également, le joueur est bien considéré. Il compte déjà plusieurs sélections avec les U19 belges et reste perçu comme un joueur au futur prometteur.

Cette situation n’a pas échappé aux clubs étrangers. Aston Villa suit notamment son dossier de près. En Premier League, on voit en lui un diamant brut capable d’éclore avec le bon encadrement.


Sous contrat jusqu’à mi-2027 et à l’aube d’une année décisive, un départ semble de plus en plus probable. Si Anderlecht ne lui offre pas davantage d’opportunités, le club risque une nouvelle fois de voir filer un grand talent pour une somme limitée.

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