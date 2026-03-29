🎥 Un ancien de Pro League a vécu un cauchemar : la France se promène

🎥 Un ancien de Pro League a vécu un cauchemar : la France se promène
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La France s'est imposée 1-3 contre la Colombie. Une belle démonstration à moins de trois mois de la Coupe du Monde.

Victorieuse contre le Brésil jeudi, la France retrouvait ce soir une autre nation du continent sud-américain : la Colombie. Pour ce deuxième match disputé, comme pour nos Diables, sur le sol américain pour y prendre une première fois la température, Didier Deschamps a pu se permettre de faire un peu tourner son équipe.

Des garçons comme Michael Olise, Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé ont ainsi été laissés au repos. Cette tournante combinée au stade acquis à la cause des Colombiens promettait un beau test aux Bleus alignés.

Désiré Doué en patron

Mais le vivier tricolore est tellement dense que les titulaires de ce soir ont plus que fait le job. La France a dominé son adversaire, faisant notamment danser Daniel Munoz (ex-Genk) par des combinaisons incesssantes.

Désiré Doué a finalement ouvert le score à la demi-heure. La machine était lancée : Marcus Thuram a fait le break dix minutes plus tard, Doué s'est quant à lui offert un doublé dès la reprise, sur un contre fulgurant.

La réduction du score de la Colombie en fin de partie n'y changera rien : la France s'impose tranquillement et peut revenir en Europe confortée par quelques certitudes supplémentaires de sa première tournée américaine de l'année.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
France
Colombie

Plus de news

Un Diable a versé quelques larmes à Atlanta : "Ces derniers mois n'ont pas été faciles"

Un Diable a versé quelques larmes à Atlanta : "Ces derniers mois n'ont pas été faciles"

22:30
Garcia hilare, De Bruyne plus dubitatif : les Diables surpris par la sécurité américaine à même le tarmac

Garcia hilare, De Bruyne plus dubitatif : les Diables surpris par la sécurité américaine à même le tarmac

22:00
Une première à 31 ans : un ancien du Standard T1 d'un soir en D1 ACFF

Une première à 31 ans : un ancien du Standard T1 d'un soir en D1 ACFF

21:40
Six mois et puis s'en va ? Un entraîneur de Pro League ciblé pour succéder à Ron Jans

Six mois et puis s'en va ? Un entraîneur de Pro League ciblé pour succéder à Ron Jans

21:20
La France pas fan de l'organisation aux USA : "Jamais vu ça depuis que je suis né"

La France pas fan de l'organisation aux USA : "Jamais vu ça depuis que je suis né"

14:00
Contre les consignes de Martinez : Toby Alderweireld revient sur son altercation avec Kevin De Bruyne au Qatar

Contre les consignes de Martinez : Toby Alderweireld revient sur son altercation avec Kevin De Bruyne au Qatar

20:30
🎥 52 ans et toujours aussi dangereux : un ancien d'Anderlecht fait parler la poudre à Anfield

🎥 52 ans et toujours aussi dangereux : un ancien d'Anderlecht fait parler la poudre à Anfield

20:45
"Il ne pouvait pas revenir sans" : la soirée dans un restaurant bavarois qui a tout changé pour Kompany

"Il ne pouvait pas revenir sans" : la soirée dans un restaurant bavarois qui a tout changé pour Kompany

20:00
La presse américaine étrille les USA après la défaite face aux Diables Rouges

La presse américaine étrille les USA après la défaite face aux Diables Rouges

19:00
La décision est prise : un club de Pro League laisse de côté son transfert le plus cher de tous les temps

La décision est prise : un club de Pro League laisse de côté son transfert le plus cher de tous les temps

19:30
Tubize-Braine craque à Habay, le Crossing se réveille contre le SL 16 : les résumés de D1 ACFF

Tubize-Braine craque à Habay, le Crossing se réveille contre le SL 16 : les résumés de D1 ACFF

18:30
Un ancien du Standard raconte une histoire folle : "Il m'attendait avec un couteau après l'entraînement"

Un ancien du Standard raconte une histoire folle : "Il m'attendait avec un couteau après l'entraînement"

17:30
Amadou Onana a galéré à son arrivée en sélection : "Il a fallu se mettre au niveau de ces gars-là"

Amadou Onana a galéré à son arrivée en sélection : "Il a fallu se mettre au niveau de ces gars-là"

16:30
Anderlecht ne fera pas de cadeaux : prêté, ce joueur ne sera pas bradé l'été prochain

Anderlecht ne fera pas de cadeaux : prêté, ce joueur ne sera pas bradé l'été prochain

17:00
Le facteur X des Diables Rouges : "Il n'y en a aucun autre comme lui"

Le facteur X des Diables Rouges : "Il n'y en a aucun autre comme lui"

16:00
Eden Hazard fait un appel du pied à Rudi Garcia : "Si tu as besoin de quelqu'un..."

Eden Hazard fait un appel du pied à Rudi Garcia : "Si tu as besoin de quelqu'un..."

15:30
Le Mexique accroche le Portugal de Roberto Martinez avant d'affronter les Diables Rouges

Le Mexique accroche le Portugal de Roberto Martinez avant d'affronter les Diables Rouges

15:00
Le Napoli menacerait même Lukaku... de poursuites judiciaires : une situation surréaliste

Le Napoli menacerait même Lukaku... de poursuites judiciaires : une situation surréaliste

14:30
5
Pas de Courtois ? Pas de problème ! "C'est flatteur d'être comparé à lui"

Pas de Courtois ? Pas de problème ! "C'est flatteur d'être comparé à lui"

13:30
1
Du show mais pas d'ambiance à Atlanta : "On sent que ce n'est pas vraiment un pays de foot"

Du show mais pas d'ambiance à Atlanta : "On sent que ce n'est pas vraiment un pays de foot"

12:30
Grosse frayeur pour le sélectionneur de la Roumanie, âgé de 80 ans

Grosse frayeur pour le sélectionneur de la Roumanie, âgé de 80 ans

13:00
La Coupe du Monde... sans Lionel Messi ? "La décision lui revient"

La Coupe du Monde... sans Lionel Messi ? "La décision lui revient"

12:00
Cinq goals et... des doutes ? Les Diables ont soufflé le chaud et le froid à Atlanta Analyse

Cinq goals et... des doutes ? Les Diables ont soufflé le chaud et le froid à Atlanta

11:30
🎥 Un premier but, et quel premier but ! Zeno Debast s'impose comme un incontournable

🎥 Un premier but, et quel premier but ! Zeno Debast s'impose comme un incontournable

11:00
📷 Un team-building à l'américaine : les Diables Rouges se sont détendus après USA-Belgique

📷 Un team-building à l'américaine : les Diables Rouges se sont détendus après USA-Belgique

10:30
"Quand Lukaku n'est pas là, d'autres marquent" : Rudi Garcia satisfait du festival offensif belge

"Quand Lukaku n'est pas là, d'autres marquent" : Rudi Garcia satisfait du festival offensif belge

09:30
Trois néo-Diables : des débuts réussis, en attendant d'en voir plus

Trois néo-Diables : des débuts réussis, en attendant d'en voir plus

10:00
1
Une véritable horreur à regarder : même les joueurs se sont plaints des maillots d'USA-Belgique

Une véritable horreur à regarder : même les joueurs se sont plaints des maillots d'USA-Belgique

09:00
"J'avais les larmes aux yeux" : Dodi Lukebakio, héros improbable qui a gagné gros aux USA

"J'avais les larmes aux yeux" : Dodi Lukebakio, héros improbable qui a gagné gros aux USA

08:20
Le Maroc accroché pour la première de Mo Ouahbi

Le Maroc accroché pour la première de Mo Ouahbi

08:40
"C'était des hooligans du Club Bruges" : une escalade finalement évitée de peu

"C'était des hooligans du Club Bruges" : une escalade finalement évitée de peu

08:00
Les Diables Rouges, emmenés par Lukebakio, giflent les USA chez eux dans un drôle de match

Les Diables Rouges, emmenés par Lukebakio, giflent les USA chez eux dans un drôle de match

28/03
Des clubs de Jupiler Pro League en course pour recruter un jeune talent belge du PSV

Des clubs de Jupiler Pro League en course pour recruter un jeune talent belge du PSV

28/03
2
🎥 But de l'année de Goudani (Virton), match animé pour Mons, Namur gagne enfin : folle soirée en D1 ACFF !

🎥 But de l'année de Goudani (Virton), match animé pour Mons, Namur gagne enfin : folle soirée en D1 ACFF !

28/03
Le chaos menace le football néerlandais : un joueur passé par la Belgique également concerné

Le chaos menace le football néerlandais : un joueur passé par la Belgique également concerné

28/03
USA - Belgique : beaucoup de téléspectateurs mécontents d'un aspect précis du match

USA - Belgique : beaucoup de téléspectateurs mécontents d'un aspect précis du match

28/03
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved