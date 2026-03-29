🎥 Un ancien de Pro League a vécu un cauchemar : la France se promène

La France s'est imposée 1-3 contre la Colombie. Une belle démonstration à moins de trois mois de la Coupe du Monde.

Victorieuse contre le Brésil jeudi, la France retrouvait ce soir une autre nation du continent sud-américain : la Colombie. Pour ce deuxième match disputé, comme pour nos Diables, sur le sol américain pour y prendre une première fois la température, Didier Deschamps a pu se permettre de faire un peu tourner son équipe.

Des garçons comme Michael Olise, Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé ont ainsi été laissés au repos. Cette tournante combinée au stade acquis à la cause des Colombiens promettait un beau test aux Bleus alignés.

Désiré Doué en patron

Mais le vivier tricolore est tellement dense que les titulaires de ce soir ont plus que fait le job. La France a dominé son adversaire, faisant notamment danser Daniel Munoz (ex-Genk) par des combinaisons incesssantes.

Désiré Doué a finalement ouvert le score à la demi-heure. La machine était lancée : Marcus Thuram a fait le break dix minutes plus tard, Doué s'est quant à lui offert un doublé dès la reprise, sur un contre fulgurant.





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Colombia 0-1 France.pic.twitter.com/heD92EJPsd — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 29, 2026

La réduction du score de la Colombie en fin de partie n'y changera rien : la France s'impose tranquillement et peut revenir en Europe confortée par quelques certitudes supplémentaires de sa première tournée américaine de l'année.